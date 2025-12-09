Путин согласился смягчить прием в школы мигрантов с родным русским языком

На встрече с членами президентского Совета по правам человека Владимир Путин назвал излишним экзамен по русскому языку для детей русскоязычных соотечественников из-за рубежа. С предложением скорректировать его выступил глава СПЧ

Владимир Путин (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Президент Владимир Путин согласился с предложением облегчить процедуру приема в школу детей переехавших в Россию соотечественников, для которых русский язык — родной. Так он отреагировал на предложением главы президентского Совета по правам человека (СПЧ) Валерия Фадеева.

«Какие экзамены? Надо просто помочь этим детям и все, если есть необходимость оказывать им помощь в освоении тех или иных предметов», — заявил Путин на ежегодной встрече с членами совета 9 декабря (трансляция велась в телеграм-канале Кремля).

По словам Фадеева, учебный процесс в школах затрудняется, если в классах слишком много детей из семей мигрантов, которые плохо владеют русским языком. Из-за этого были введены тесты по русскому языку для таких учащихся, но, хотя систему формализовали, «возникли перекосы», подчеркнул глава СПЧ. Он процитировал одно из обращений русскоязычных переселенцев в Россию, чьи дети не смогли сдать соответствующий экзамен и из-за этого «не учатся уже два месяца». Фадеев посчитал, что не стоит тестировать школьников, для которых русский язык является родным, так как в случае с ними «формализация избыточна». Он добавил, что решить, принимать ли русскоязычного ребенка в школу, могут педагоги или директор школы.

Video

В октябре аналогичное предложение внесли в Госдуму депутаты от КПРФ Михаил Матвеев, Олег Михайлов и Сергей Обухов. В документе говорилось, что подобная процедура для детей русскоязычных и «культурно близких к России» соотечественников, приезжающих из-за рубежа, «не имеет практического смысла».

Ранее Минпросвещения отменило письменный экзамен по русскому языку для трех категорий детей мигрантов: для детей членов дипломатических ведомств; для тех, чьи семьи участвуют в программе добровольного переселения в Россию; и для семей иностранцев, «разделяющих традиционные российские ценности».

Обязательное тестирование знания русского языка для поступающих в школу детей иностранцев ввели в марте 2025 года. В зависимости от возраста и класса, куда поступает ребенок, в тестировании проверяются навыки слушания, говорения на русском языке, знание частотной лексики, умение читать и писать. В сентябре Рособрнадзор сообщил, что пройти тест не смогла половина сдававших его детей мигрантов, при этом почти 70% не были допущены к тестированию из-за неправильно оформленных документов.