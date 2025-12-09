 Перейти к основному контенту
Атаки беспилотников на Москву⁠,
0

На подлете к Москве сбили три беспилотника

Сюжет
Атаки беспилотников на Москву
Фото: Минобороны России
Фото: Минобороны России

Силами ПВО Минобороны сбиты два беспилотника, летевших на Москву, сообщил мэр города Сергей Собянин. Позднее мэр сообщил, что сбит еще один дрон.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он.

На фоне попыток атак была скорректирована работа аэропорта Шереметьево, сообщили в Росавиации. «В связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе Шереметьево аэропорт принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Есть корректировки в расписании части рейсов, несколько самолетов «ушли» на запасные аэродромы», — рассказали в ведомстве.

В начале декабря Собянин оценил работу ПВО столицы и заявил, что Москва защищается от атак БПЛА лучше, чем самые продвинутые страны.

В предыдущий раз об успешном отражении атаки дрона мэр Москвы сообщил 4 декабря. До этого столицу дважды атаковали 28 ноября. 24 ноября мэр Москвы сообщил сразу о четырех попытках атаковать столицу с помощью дронов.

Власти столицы и Минобороны неоднократно сообщали о предотвращенных атаках дронов на Москву, хотя отдельные атаки приводили к повреждению зданий, пострадавшим и перебоям в работе аэропортов.

Теги
Персоны
Сергей Собянин беспилотники Москва
Сергей Собянин фото
Сергей Собянин
политик, Мэр Москвы
21 июня 1958 года
