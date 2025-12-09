 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Путин назначил Лаврову нового заместителя

Алимов с 2022 года был главой департамента МИД по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям. Летом Путин освободил от должности заместителя министра иностранных дел Михаила Богданова
Александр Алимов
Александр Алимов (Фото: ТАСС)

Президент Владимир Путин назначил новым заместителем министра иностранных дел Александра Алимова, следует из указа главы государства. С 2022 года Алимов занимает должность главы департамента МИД по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям.

«Hастоящий указ вступает в силу со дня его подписания», — говорится в указе.

Лавров ответил на вопрос, где он пропадал в последнее время
Политика
Сергей Лавров

Александру Алимову 55 лет. Он родился 25 октября 1970 года, в 1993-м окончил Институт стран Азии и Африки МГУ, в МИД работает с 1993 года, владеет английским, французским и кхмерским языками.

С 2008 по 2012 год – старший советник постпредства России при ООН, позже несколько лет был заместителем главы департамента международных организаций. С ноября 2017 года по сентябрь 2022-го. — зампостпреда России при отделении ООН и других международных организациях в Женеве.

В июле Путин освободил от должности занимавшего пост замглавы МИД Михаила Богданова. Тот также покинул пост спецпредставителя главы государства по Ближнему Востоку и Африке.

Богданов сообщал «Известиям», что уходит на пенсию, ТАСС со ссылкой на источник писал, что он написал заявление по собственному желанию «в силу возраста». Весной Богданову исполнилось 73 года.

Читайте РБК в Telegram.

Кирилл Соколов
МИД Владимир Путин указ
Владимир Путин
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Сергей Лавров
Сергей Лавров
дипломат, политик, Министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
