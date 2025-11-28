 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Лавров ответил на вопрос, где он пропадал в последнее время

Лавров ответил на вопрос, где он пропадал: «Я еще пропадаю до сих пор»
Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: Александр Неменов / Reuters)

Министр иностранных дел России Сергей Лавров дал ироничный ответ на вопрос журналистов о том, где он пропадал.

«Я еще пропадаю до сих пор», — ответил Лавров.

Видеофрагмент с ответом министра опубликовал телеграм-канал газеты «Коммерсантъ». Вопрос был задан перед переговорами венгерского премьера Виктора Орбана с президентом Владимиром Путиным в Кремля, в которых принимает участие глава российского МИДа.

Путин назвал чушью сообщения, что Лавров попал в опалу
Политика

Ранее издания The Economic Times и The Independent сообщили, что Лавров «впал в немилость», как писали издания, «из-за провала» саммита президента Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом, который стороны планировали провести в Будапеште.

Кремль неоднократно опровергал эту информацию. Путин назвал подобные сообщения «чушью». Он пояснил, что Лавров готовится к встрече с американскими партнерами. «У него свой график работы. Он доложил мне, сказал, чем будет заниматься», — уточнил Путин.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Лавров «работает», у него «все нормально».

Авторы
Теги
Персоны
При участии
Полина Дуганова
Сергей Лавров Владимир Путин переговоры Виктор Орбан Кремль Москва
Сергей Лавров фото
Сергей Лавров
дипломат, политик, Министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
Виктор Орбан фото
Виктор Орбан
политик, премьер-министр Венгрии
31 мая 1963 года
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
