Лавров ответил на вопрос, где он пропадал в последнее время
Министр иностранных дел России Сергей Лавров дал ироничный ответ на вопрос журналистов о том, где он пропадал.
«Я еще пропадаю до сих пор», — ответил Лавров.
Видеофрагмент с ответом министра опубликовал телеграм-канал газеты «Коммерсантъ». Вопрос был задан перед переговорами венгерского премьера Виктора Орбана с президентом Владимиром Путиным в Кремля, в которых принимает участие глава российского МИДа.
Ранее издания The Economic Times и The Independent сообщили, что Лавров «впал в немилость», как писали издания, «из-за провала» саммита президента Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом, который стороны планировали провести в Будапеште.
Кремль неоднократно опровергал эту информацию. Путин назвал подобные сообщения «чушью». Он пояснил, что Лавров готовится к встрече с американскими партнерами. «У него свой график работы. Он доложил мне, сказал, чем будет заниматься», — уточнил Путин.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Лавров «работает», у него «все нормально».
