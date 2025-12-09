 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Песков ответил на слова Мерца о желании Путина «восстановить СССР»

Песков опроверг заявления Мерца о стремлении Путина восстановить СССР и планах нападения на НАТО. Он назвал эти утверждения «полной глупостью». Путин уже заявлял о невозможности возвращения Советского Союза
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Заявления канцлера Германии Фридриха Мерца о желании российского президента Владимира Путина восстановить СССР и намерении России «напасть на НАТО» не соответствуют действительности, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Это не соответствует действительности: ни то, ни другое», — сказал он.

Песков подчеркнул, что Путин «не хочет восстановить СССР, потому что это невозможно», и сам об этом говорил. Утверждения о подготовке нападения на НАТО — «полная глупость», добавил представитель главы государства.

«Говорить об этом — не проявлять уважения к нашим партнерам, союзникам по СНГ», — отметил Песков.

Ранее Мерц связал рост военных расходов в странах НАТО с опасениями альянса о восстановлении Советского Союза. «Путин хочет вернуть старый Советский Союз, и это касается не только Украины, и мы должны защищаться от этого», — сказал он в эфире телеканала ARD.

Путин назвал реинтеграцию СССР бессмысленной
Политика
Фото:news_kremlin / Telegram

Путин называл распад СССР одной из ключевых трагедий для страны и причиной конфликтов на постсоветском пространстве. В послании Федеральному собранию в 2005 году он охарактеризовал это событие как крупнейшую геополитическую катастрофу XX века. По мнению главы государства, распад Союза произошел вопреки воле большинства граждан, Путин связал его со стремлением тогдашнего руководства России избавиться от внутренней идеологической конфронтации.

Реинтеграцию СССР Путин назвал нецелесообразной и бессмысленной. «Реинтеграция чего? Советского Союза? Нет, конечно, это просто исключено... Таких целей нет...», — заявил он в конце 2021 года.

Путин заявлял, что бывшим республикам СССР важно «не разъехаться далеко друг от друга» и поддерживать ощущение того, что их и Россию многое объединяет.

Дарья Лебедева
Фридрих Мерц Германия СССР Дмитрий Песков
Фридрих Мерц
Фридрих Мерц
политик, канцлер Германии
11 ноября 1955 года
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
Владимир Путин
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
