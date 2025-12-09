Бастрыкин призвал изменить сознание общества для борьбы с коррупцией
Для борьбы с коррупцией в России необходим комплексный подход — совершенствование законов, включая ужесточение ответственности, действенная профилактика, цифровизация и изменение общественного сознания, которое предполагает нетерпимость к любым подобным преступлениям, написал в статье для РБК председатель Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин.
«Все в наших руках, и давно пора понять, что не все продается и покупается, что честь, долг, семья, Родина, правда, справедливость — это вечные ценности, без которых все остальное не имеет смысла», — считает он.
По его мнению, для борьбы с коррупцией одних карательных мер недостаточно. В частности, Бастрыкин привел в пример страны со смертной казнью для коррупционеров, отметив, что «даже угроза лишиться жизни не останавливает желающих незаконно обогатиться».
