Бастрыкин призвал изменить сознание общества для борьбы с коррупцией

Борьба с коррупцией — это «марафон», написал глава СК Александр Бастрыкин в статье для РБК: карательных мер недостаточно, надо понять, что не все продается, чтобы коррупция стала неприемлемой с точки зрения личных ценностей
Александр Бастрыкин
Александр Бастрыкин (Фото: пресс-служба СК России)

Для борьбы с коррупцией в России необходим комплексный подход — совершенствование законов, включая ужесточение ответственности, действенная профилактика, цифровизация и изменение общественного сознания, которое предполагает нетерпимость к любым подобным преступлениям, написал в статье для РБК председатель Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин.

«Все в наших руках, и давно пора понять, что не все продается и покупается, что честь, долг, семья, Родина, правда, справедливость — это вечные ценности, без которых все остальное не имеет смысла», — считает он.

По его мнению, для борьбы с коррупцией одних карательных мер недостаточно. В частности, Бастрыкин привел в пример страны со смертной казнью для коррупционеров, отметив, что «даже угроза лишиться жизни не останавливает желающих незаконно обогатиться».

Имущество экс-замглавы Росгвардии арестовали по делу о коррупции
Общество
Виктор Стригунов
Глава СК назвал борьбу с коррупцией «не только сложнейшей задачей, но и абсолютно необходимой стратегической целью» России. По его словам, это не быстрый процесс, а «марафон», результатом которого должна стать неприемлемость таких преступлений на уровне личной системы ценностей каждого человека, особенно госслужащего.

