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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Эрдоган заявил, что с США «справедливого мира» быть не может

Эрдоган — о резолюции ООН по Газе: справедливый мир возможен, но не с США
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Справедливый мир с США невозможен, заявил Эрдоган, комментируя вето Вашингтона на проект резолюции ООН о прекращении огня в секторе Газа. Он призвал к реформе Совбеза ООН, отметив, что мир больше, чем пять постоянных членов СБ
Реджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Alkis Konstantinidis / Reuters)

Справедливый мир с участием США невозможен, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя решение Вашингтона наложить вето на проект резолюции ООН о немедленном прекращении огня в секторе Газа.

«Только Соединенные Штаты проголосовали против прекращения огня. Будет ли это справедливо? Мы говорим, что справедливый мир возможен, но не с Америкой. США встали на сторону Израиля. О США, как ты объяснишь это?» — сказал турецкий президент (цитата по CNN Türk).

Эрдоган выступил за реформу Совета Безопасности ООН, отметив, что «мир больше, чем пять» стран, являющихся постоянными членами этого органа.

«У нас не осталось надежды на Совет Безопасности ООН. <...> ООН превратилась в совет по защите и вооружению Израиля. Мы враги угнетателей, защитники угнетенных, кем бы они ни были», — добавил Эрдоган.

Россия и Китай осудили США за вето на резолюцию о прекращении огня в Газе
Политика

За резолюцию о немедленном прекращении огня в секторе Газа проголосовали 13 из 15 членов организации, Великобритания воздержалась, а США наложили на документ вето, из-за чего он не был принят.

«Мы не можем понять, почему авторы резолюции отказались включить формулировку, осуждающую ужасающую атаку [палестинской группировки] ХАМАС на Израиль 7 октября», — цитирует заместителя посла США в ООН Роберта Вуда «РИА Новости». По его словам, резолюция не способствует возобновлению гуманитарных пауз, освобождению заложников и увеличению помощи, в тексте также не признается право Израиля на самозащиту.

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Решение Вашингтона осудили также Россия и Китай. Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что вето США вынесло смертный приговор тысячам палестинских детей.

Война Израиля с ХАМАС продолжается с 7 октября, когда группировка атаковала южные регионы страны. В результате погибли около 1,2 тыс. человек, сообщали в Израиле.

После этого Тель-Авив начал наземную операцию и обстрелы на севере сектора Газа. С 24 ноября по 1 декабря между сторонами действовало перемирие, однако Израиль обвинил ХАМАС в нарушении режима прекращения огня и условий освобождения заложников и возобновил боевые действия. Операция теперь ведется и в южной части региона. Целью военной кампании израильские власти называли уничтожение ХАМАС.

Движение отвергало обвинения в нарушении перемирия. Группировка регулярно отчитывается об ударах по израильской территории и боях в секторе Газа. По данным Минздрава региона, который находится под контролем ХАМАС, за время боев и обстрелов погибли более 18 тыс. человек.

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Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Реджеп Тайип Эрдоган США Совбез ООН резолюция сектор Газа прекращение огня Израиль
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