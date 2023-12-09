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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Россия и Китай осудили США за вето на резолюцию о прекращении огня в Газе

Россия и Китай в ООН осудили США за вето на резолюцию о прекращении огня в Газе
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт

США вынесли смертный приговор тысячам мирных жителей в зоне палестино-израильского конфликта, наложив вето на проект резолюции о немедленном прекращении огня в секторе Газа, заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совбеза.

«США фактически запрещают Совету Безопасности ООН вмешиваться <...>. Итоги этой тихой дипломатии [США] — кладбище палестинский детей, в которую превратилась Газа», — цитирует его ТАСС. Полянский призвал генсека ООН Антониу Гутерриша в «самые сжатые сроки» высказать предложения по организации мониторинга за исполнением принятой 15 ноября резолюции о помощи детям в секторе Газа. В документе также содержится призыв к гуманитарным паузам, достаточным для оказания помощи мирным жителям.

Позиция США по палестино-израильскому конфликту демонстрирует всему миру пример двойных стандартов и цинизма, считает постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь.«Потворствовать продолжению боев одновременно с выступлениями за предотвращение разрастания конфликта — это самообман», — сказал он.

США заблокировали в ООН резолюцию о прекращении огня в секторе Газа
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За проект резолюции, предложенный ОАЭ, проголосовали 13 членов Совбеза из 15, Великобритания воздержалась, а США выступили против, наложив вето.

«Мы не можем понять, почему авторы резолюции отказались включить формулировку, осуждающую ужасающую атаку [палестинской группировки] ХАМАС на Израиль 7 октября», — цитируют заместителя посла США в ООН Роберта Вуда «РИА Новости». По его словам, резолюция не способствует возобновлению гуманитарных пауз, освобождению заложников и увеличению помощи, в тексте также не признается право Израиля на самозащиту.

Теги
ООН США Китай Дмитрий Полянский резолюция
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