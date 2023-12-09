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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило о групповом ударе по производству оружия на Украине

Минобороны: нанесен групповой удар по местам производства оружия на Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Минобороны сообщило о групповом ударе по местам производства снарядов для систем «Ольха», «Град» и оперативно-тактических ракет «Гром». Также мишенью стала военная инфраструктура на аэродроме в Николаевской области
Фото: Reuters
Фото: Reuters

Российские войска нанесли групповой удар по местам производства боеприпасов для реактивных систем залпового огня «Ольха», «Град» и оперативно-тактических ракет «Гром» на Украине, цели достигнуты, заявило Минобороны.

«Все назначенные объекты поражены», — говорится в сводке.

Кроме того, ведомство заявило о поражении военной инфраструктуры на украинском аэродроме Кульбакино в Николаевской области. Кульбакино — военный аэродром, там базируется Николаевский авиаремонтный завод.

По данным Минобороны России, украинская армия за сутки потеряла до 525 военных убитыми или ранеными: до 105 — на купянском направлении, до 155 — на краснолиманском направлении, до 200 человек — на донецком, до 80 — на южнодонецком, до 35 — на запорожском и до 50 — на херсонском. Также ВСУ потеряли две гаубицы Д-30, гаубицу «Мста-Б» и две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».

Российские силы отразили пять атак ВСУ на донецком направлении, а также атаки на краснолиманском и южнодонецком направлениях, добавляет Минобороны.

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В ночь на 9 декабря взрывы звучали в Херсоне и Николаеве. После этого в Херсоне начались перебои с электричеством. По словам председателя городской военной администрации Романа Мрочко, 46-летняя женщина получила травму головы.

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Глава военной администрации Николаевской области Виталий Ким в телеграм-канале сообщил, что «удар пришелся на открытую местность» возле Николаева, никто не пострадал.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Минобороны Украина ракетный удар
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