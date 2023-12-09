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Военная операция на Украине ,  
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Зеленская призвала Запад продолжать помогать Украине

Елена Зеленская призвала Запад продолжать помогать Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Елена Зеленская
Елена Зеленская (Фото: Michael Reynolds / Getty Images)

Супруга президента Украины Елена Зеленская в интервью Би-би-си обратилась к западным странам с призывом не прекращать помогать ее стране.

«Нам очень нужна помощь. Говоря простыми словами, мы не можем устать от этой ситуации, потому что если мы устанем, мы умрем. А если мир устанет, они просто дадут нам умереть. Нам очень больно видеть признаки того, что страстное желание помочь может угаснуть. Для нас это вопрос жизни», — сказала Зеленская.

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В последнее время представители властей США на фоне спора администрации и конгресса о бюджете на следующий год заявляют, что средства на помощь Киеву почти исчерпаны. 6 декабря руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер сообщил, что Вашингтон потратил 97% объема финансирования, выделенного на эти цели.

В октябре президент США Джо Байден обратился к конгрессу с просьбой одобрить пакет дополнительного финансирования объемом $106 млрд, из которых более $61 млрд предназначены для Украины. Однако сенат заблокировал этот законопроект: он не прошел процедурное голосование.

Россия осуждает предоставление западными странами военной помощи Украине. В Кремле настаивают, что это не сможет повлиять на ход военной операции, а лишь затянет страдания украинцев.

Теги
Елена Зеленская Украина США финансовая помощь
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