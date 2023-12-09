Конгресс США призвал Украину снять запрет на усыновление иностранцами

Украина ввела такой запрет в марте 2022-го. В конгрессе призвали пересмотреть его, в первую очередь в отношении случаев, когда усыновители-американцы уже выполнили необходимые требования и получили одобрение

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Конгресс США призвал украинские власти пересмотреть свое решение о запрете усыновления детей иностранцами, следует из резолюции на сайте законодательного органа.

«Призываем правительство Украины пересмотреть и изменить свое решение о приостановке усыновления иностранными гражданами с целью возобновления такого усыновления, особенно в тех случаях, когда взаимные опасения правительств Украины и Соединенных Штатов могут быть в основном решены», — сказано в документе.

Такой запрет действует с 13 марта 2022 года, сказано в резолюции, и на это «были весьма веские причины». Тогда были приостановлены любые процедуры усыновления, с 31 марта того же года усыновление украинцами было разрешено. Однако запрет в отношении иностранцев сохранился, при этом правительство Украины «восстановило свою способность вести официальную деятельность» и может пересмотреть этот запрет.

В резолюции отмечается, что особенно срочными являются случаи, когда усыновители из США уже выполнили требования внутреннего законодательства Украины по усыновлению детей или их кандидатуры были одобрены.

Российский омбудсмен по правам ребенка Мария Львова-Белова говорила, что усыновление детей из новых регионов — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской области — невозможно, взять детей можно только под опеку. «Чтобы в случае появления там родственников, людей, которые могут претендовать на этого ребенка, это было проще сделать», — уточняла она.

В январе этого года в российском Минспросвещения сообщили, что за 2022-й усыновление иностранцами детей из России «сошло на нет». Заместитель министра просвещения Андрей Корнеев привел статистику, согласно которой в 2010-м было дано три тысячи согласий на знакомство усыновителей-иностранцев с детьми (это первый этап процедуры), в 2020-м — 38, в 2021-м — 69, в 2022-м — ноль.

В ноябре этого года в Госдуме предложили запретить гражданам стран, где разрешена смена пола, усыновлять детей в России.