BP рассказала о сложностях с продажей доли в «Роснефти»

Компания BP, которая в феврале 2022 года сообщила об уходе из России, рассказала о сложностях с продажей своей доли в «Роснефти». Компания заверила, что не получает дивидендов и прибыли в России и намерена завершить процесс ухода

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Британская BP продолжает искать покупателя на свою долю в «Роснефти», однако этот процесс пока не привел к результату из-за международных санкций и российского регулирования, сообщили в компании.

«BP активно занимается маркетингом актива, но ее способность продавать ограничена российским законодательством и российским правительством <...>, а также ограничениями, вытекающими из международных санкций», — говорится в заявлении компании. Там подчеркнули, что, как и ожидалось, это затяжной процесс.

В пресс-релизе говорится, что BP не получала никаких дивидендов или других доходов от «Роснефти» и не получала никакой прибыли из России с момента своего решения прекратить бизнес в России, о котором было объявлено 27 февраля 2022 года.

Компания также заверила, что не ведет никаких операций в России. «Назначенные BP директора немедленно вышли из состава совета директоров «Роснефти», BP отозвала свой международный персонал из страны. С тех пор BP отказалась от таких видов бизнеса, как смазочные материалы и авиация», — отметили в компании.

РБК направил запрос в пресс-службу Роснефти.

По итогам первого квартала 2022 года BP понесла постналоговые расходы в размере $24,4 млрд. Кроме того, BP больше не отчитывается о какой-либо доле участия в запасах или добыче нефти и газа, а также о доходах «Роснефти», что привело к сокращению заявленных запасов нефти и газа BP более чем на 50%, заявленной добычи нефти и газа примерно на треть и заявленной прибыли примерно на $2 млрд в год.

Совет директоров BP 27 февраля 2022 года объявил, что компания продает 19,75% «Роснефти», а главный исполнительный директор BP Бернард Луни и экс-глава компании Роберт Дадли немедленно выходят из совета директоров «Роснефти».

Глава «Роснефти» Игорь Сечин 27 октября заявил, что BP продолжает оставаться «теневым акционером» «Роснефти», несмотря на заявление о продаже доли. «Хотел бы проинформировать уважаемых коллег о том, что, несмотря на яркие заявления совета директоров ВР от 27 февраля текущего года о принятом решении прекратить участие в акционерном капитале «Роснефти», это свое решение компания не выполнила. И, несмотря на всю риторику, продолжает оставаться, я бы сказал, «теневым» акционером», — сказал тогда Сечин.



По его словам, BP не участвует в работе органов управления компании, но сохраняет все права и соответствующие пакету дивиденды. Сечин также сообщил «друзьям из ВР», что дивиденды в размере $700 млн за второе полугодие 2021 года перечислены на открытые для них счета.

В мае 2022 года BP сообщила о чистом убытке за первый квартал 2022 года в $20,38 млрд. Заявленные убытки связали в основном с решением о выходе из пакета акций «Роснефти».

«Убыток до вычета налога составил $24 млрд и $1,5 млрд в результате потери значительного влияния и решения BP выйти из своей 19,75-процентной доли в «Роснефти» и других проектов с компанией в России соответственно», — сообщила тогда компания. При этом выручка BP за отчетный период выросла на 40%, до $51,22 млрд, по сравнению с первым кварталом 2021 года.