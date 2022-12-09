Рябков подтвердил депортацию из России гражданки США Криванек

Криванек была осуждена в России за нанесение ножевых ранений своему партнеру и провела в колонии-поселении 11 месяцев

Сара Рейчел Криванек (справа) (Фото: Юлия Морозова / Reuters)

Замглавы российского МИДа Сергей Рябков подтвердил, что американка Сара Рейчел Криванек, осужденная в России за нанесение ножевых ранений своему партнеру-россиянину, была депортирована из России.

«Физически не знаю как, но то, что депортация осуществлена, я понимаю, что это факт», — сказал он журналистам в ответ на просьбу подтвердить сообщение о депортации и уточнить, покинула ли она Россию вместе с обменянной на Виктора Бута Бриттни Грайнер (цитата по «Интерфаксу»).

О выдворении гражданки США из России сообщило агентство Reuters. По словам Криванек, она должна была вылететь в Лос-Анджелес рейсом через Дубай. По данным агентства, ее депортировали в тот же день, когда был проведен обмен американской баскетболистки Бриттни Грайнер на россиянина Виктора Бута.

Криванек была задержана в ноябре 2021 года, но отпущена под подписку о невыезде. Она обвинялась по ч. 1 ст. 119 УК (угроза убийством) и п. «в» ч. 2 ст. 115 УК (причинение легкого вреда здоровью с помощью предметов, используемых в качестве оружия).

15 декабря прошлого года Криванек попыталась уехать из России. Ее задержали в аэропорту Шереметьево и отправили под арест. В феврале ее осудили и отправили в колонию-поселение, где она провела 11 месяцев. Криванек жаловалась на условия содержания в колонии. Рязанский суд постановил ее депортировать.