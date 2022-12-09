Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Повышение качества жизни граждан 20idei.ru
Лента новостей
Курс евро на 8 декабря
EUR ЦБ: 65,9 (-0,21) Инвестиции, 07 дек, 23:54
Курс доллара на 8 декабря
USD ЦБ: 62,94 (+0,03) Инвестиции, 07 дек, 23:54
В VK появилась маркировка сообществ с потенциальным ЛГБТ-контентом Технологии и медиа, 02:35
Гражданку США Криванек депортировали из России Общество, 01:47
Интеллигентность — это про чувство вкуса. Как ее оценить РБК и ГАЛС, 01:41
Белград обвинил полицию Косово в «оккупации» северной части края Политика, 01:33
Москалькова сообщила о переговорах с Киевом по обмену подследственных Политика, 01:27
Виктор Бут встретился с родными в аэропорту Внуково-2. Видео Политика, 01:20
Кулеба заявил, что США не запрещали использовать свое оружие против Крыма Политика, 00:50
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Классическая архитектура и комфорт: что такое сити-комплекс «Амарант» РБК и Амарант, 00:30
США не исключили применения санкций в ответ на арест граждан за рубежом Политика, 00:27
Трамп назвал позором обмен Бута на Грайнер Политика, 00:22
Аренда жилья в центре Москвы подешевела сильнее, чем в среднем по городу Недвижимость, 00:15
Виктор Бут прилетел в Москву после обмена на Грайнер Политика, 00:06
Любимчик Емельяненко, горец. Как Анкалаев дошел до титульного боя UFC Спорт, 00:00
Власти обсудят выдачу частот для связи в новых регионах Технологии и медиа, 00:00
Вклад «Лучший %»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Оформить онлайн

Реклама, Рекламодатель ПАО Сбербанк.

Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

Общество ,  
0 

Гражданку США Криванек депортировали из России

Гражданка США Сара Криванек, осужденная в России за нанесение ножевых ранений своему партнеру-россиянину, депортирована из страны. Об этом сообщает Reuters.

Как рассказала агентству сама женщина, она отправится в Лос-Анджелес рейсом через Дубай. Депортация Криванек состоялась в один день с обменом американской баскетболистки Бриттни Грайне на россиянина Виктора Бута, который был осужден в США за торговлю оружием.

Криванек был задержана в ноябре 2021 года. Как писал ТАСС, ей предъявили обвинение по ч. 1 ст. 119 УК (угроза убийством) и п. «в» ч. 2 ст. 115 УК (причинение легкого вреда здоровью с помощью предметов, используемых в качестве оружия). После задержания ее отпустили под подписку о невыезде.

15 декабря Криванек попыталась покинуть Россию. Ее задержали в аэропорту Шереметьево и отправили в СИЗО. В феврале 2022 года ее осудили и отправили в колонию-поселение, где она провела 11 месяцев. Криванек пожаловалась на адские условия в колонии. Тогда Рязанский суд постановил депортировать Криванек.

Вклад «Зимний» + Акция
Реклама, ПАО Банк «ФК Открытие». Подробности об условиях акции, сроках, организаторе на сайте open.ru
8% - вот это ставка!
Узнать о вкладе
2,3% - вот это прибавка!
Узнать о вкладе
10,3% - вот это выигрыш!
Узнать о вкладе
Вот это ОТКРЫТИЕ
Узнать о вкладе
Теги
США депортация суд
Вклад «Лучший %»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Оформить онлайн

Реклама, Рекламодатель ПАО Сбербанк.

Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

Материалы по теме
Осужденного за киберпреступления в США Мартышева депортируют в Россию
Общество
Трамп назвал позором обмен Бута на Грайнер
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter