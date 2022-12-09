Гражданку США Криванек депортировали из России

Гражданка США Сара Криванек, осужденная в России за нанесение ножевых ранений своему партнеру-россиянину, депортирована из страны. Об этом сообщает Reuters.

Как рассказала агентству сама женщина, она отправится в Лос-Анджелес рейсом через Дубай. Депортация Криванек состоялась в один день с обменом американской баскетболистки Бриттни Грайне на россиянина Виктора Бута, который был осужден в США за торговлю оружием.

Криванек был задержана в ноябре 2021 года. Как писал ТАСС, ей предъявили обвинение по ч. 1 ст. 119 УК (угроза убийством) и п. «в» ч. 2 ст. 115 УК (причинение легкого вреда здоровью с помощью предметов, используемых в качестве оружия). После задержания ее отпустили под подписку о невыезде.

15 декабря Криванек попыталась покинуть Россию. Ее задержали в аэропорту Шереметьево и отправили в СИЗО. В феврале 2022 года ее осудили и отправили в колонию-поселение, где она провела 11 месяцев. Криванек пожаловалась на адские условия в колонии. Тогда Рязанский суд постановил депортировать Криванек.