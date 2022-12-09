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Политика ,  
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WSJ узнала о планах США ввести новые ограничения против России и Китая

Фото: Sarah Silbiger / Getty Images
Фото: Sarah Silbiger / Getty Images

США намерены ввести 9 декабря очередные санкции против России и Китая за предполагаемое нарушение прав человека обеими странами и поддержку Пекином предполагаемого незаконного рыболовства в Тихом океане. Об этом сообщает The Wall Street Journal и Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам источника агентства, ожидалось, что санкции против России будут сосредоточены на закупках оружия — особенно беспилотных летательных аппаратов. Санкции против китайских компаний будут сосредоточены на рыбной промышленности.

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя возможные санкции со стороны США, заявил, что Вашингтон не имеет права вводить ограничения против других стран по своему усмотрению.

Материал дополняется. 

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США Россия Китай санкции
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0
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Реклама, Рекламодатель ПАО Сбербанк.

Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

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