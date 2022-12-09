Постпредство России распространило письмо об обстрелах Донбасса в ООН

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Россия направила в Совет Безопасности и Генассамблею ООН письмо, в котором рассказывается об обстреле жителей Донбасса со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем телеграм-канале сообщил первый заместитель постоянного представителя России при всемирной организации Дмитрий Полянский.

По словам постпреда, письмо подготовлено донецкой общественной организацией «Справедливая защита» для заседания Совбеза ООН на тему поставок западного оружия в Украину.

«Особый акцент в нем сделан на массированных обстрелах текущей недели», — написал Полянский в своем телеграм-канале.

В письме организации, которое также опубликовал российский постпред, говорится, что начиная с 17 февраля украинские военные разбомбили 8897 жилых домов, 2113 объектов гражданской инфраструктуры, в том числе 106 медицинских и 424 образовательных учреждений. Были также повреждены 59 объектов критической инфраструктуры, 709 — электро-, водо-, тепло- и газоснабжения и 813 объектов социального обеспечения.

Кроме того, в письме говорится, что с 27 ноября обстрелы Донбасса идут «с особой свирепостью» по центральным районам Макеевки и Донецка, а также по Ясиноватой, Горловке и Еленовке. С того дня местными властями было зарегистрировано более 400 эпизодов «массированных атак», преимущественно с использованием снарядов 155-мм калибра для РСЗО и артиллерийских систем, стоящих на вооружении НАТО.

6 декабря ВСУ обстреляли центр Донецка, попав по дворцу спорта «Дружба». Позднее мэр города Алексей Кулемзин сообщил, что также были повреждены «жилые дома по ул. 50 лет СССР; здания 7-го корпуса ДонНТУ (Донецкий национальный технический университет. — РБК) и Донецкого республиканского художественного музея». Ранения при обстреле получили семь человек. Кроме того, в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации сообщили, что снаряды были выпущены не только по Донецку, но и по Горловке и Ясиноватой. Мэр Горловки Иван Приходько 7 декабря заявил, что в результате обстрела химического предприятия «Стирол» произошел пожар на складе с серой. 8 декабря из-за обстрелов были обесточены пять районов Донецка.