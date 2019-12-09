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Медведев уволил побывавшую в СИЗО замглавы Росалкогольрегулирования
Ирина Голосная была арестована по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями. Дело против нее закрыли из-за процессуальных нарушений
Ирина Голосная (Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»)

Премьер-министр Дмитрий Медведев освободил Ирину Голосную от должности замглавы Росалкогольрегулирования (РАР), соответствующее распоряжение правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Решение было принято по просьбе Голосной, отмечается в документе.

Представитель Росалкогольрегулирования отказался от комментариев.

В ноябре в РАР прошли обыски. Голосную и нескольких ее подчиненных задержали. Ее обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями.

Общество
Прокуратура объяснила отмену дела замглавы Росалкогольрегулирования

По версии следствия, Голосной было известно, что оборудование для сбора и передачи информации об объемах производства в Единую государственную автоматическую систему учета алкогольной и спиртосодержащей продукции (ЕГАИС), установленное одной из пивоваренных компаний, не соответствовало стандартам. Однако, как считают в СК, чиновница распорядилась подготовить заключение о том, что на приборах стоят пломбы. Благодаря этому компании удалось уклониться от уплаты налогов на 58 млн руб.

В суде представитель СКР говорила, что показания против замлавы РАР дали в том числе врио главы управления ведомства по Центральному округу Сергей Пальцев, а также руководитель отдела по контролю за соблюдением лицензионных условий и требований в сфере производства алкоголя Борис Астахов, однако протоколов, подтверждающих это, следствие не предоставило.

Голосную арестовали, но спустя несколько часов прокуратура отменила дело против чиновницы. Такое решение объяснили процессуальными нарушениями следствия.

Автор: Константин Нагаев
При участии: Анна Левинская
Теги: Дмитрий Медведев, Росалкогольрегулирование
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