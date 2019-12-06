«Пророссийские казаки» ответили на обвинения Украины о казнях в Донбассе

Киев утверждает, что казачья организация «Область войска Донского» причастна к девяти казням в Донбассе, и отправил иск в Гаагу. Казаки считают эти обвинения абсурдными и не признают легитимность прокуратуры Украины

Юрий Сафоненко (Фото: ksovd.ru)

Организация «Казачий союз «Область войска Донского» не согласна с предъявленными обвинениями со стороны Киева в совершении казней в Донбассе в 2014 и 2015 годах. Об этом заявил РБК войсковой атаман «Казачьего Союза «Область войска Донского» Юрий Сафоненко.

По его словам, об иске, который генпрокуратура Украины направила в прокуратуру при Международном уголовном суде в Гааге, ему стало известно только сегодня из СМИ. «Не согласен, ввиду того что это полнейший бред», — ответил он на вопрос о том, согласен ли с обвинениями.

Сафоненко заявил, что его организация не будет реагировать на выдвинутые обвинения, поскольку не считает их легитимными. «Что такое генпрокуратура государства, в котором руководители пришли к власти путем вооруженного переворота и использовали армию против собственного народа, который этот переворот не принял? Никто! Так зачем обращать внимание на то, чего де-юре нет?» — сказал он.

При этом Сафоненко подтвердил, что представители организации присутствовали на территории Донбасса в указанное время и активно участвовали в боевых действиях. Он пояснил, что КСОВД был зарегистрирован еще в 2009 году на Украине жителями Донбасса, однако в 2014 году ее перерегистрировали в России. «Когда мы поднялись на борьбу с киевской хунтой, к нам примкнули добровольцы из разных стран (были и россияне, и сербы, и бразильцы, белорусы, молдаване, и даже американцы), но все же из 3,5 тыс. наших бойцов наибольшую часть составляли люди из Донецкой и Луганской областей и Украины», — рассказал войсковой атаман.

Он добавил, что в боях в Донбассе погибли почти 130 бойцов организации.