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«Пророссийские казаки» ответили на обвинения Украины о казнях в Донбассе
Киев утверждает, что казачья организация «Область войска Донского» причастна к девяти казням в Донбассе, и отправил иск в Гаагу. Казаки считают эти обвинения абсурдными и не признают легитимность прокуратуры Украины
Юрий Сафоненко (Фото: ksovd.ru)

Организация «Казачий союз «Область войска Донского» не согласна с предъявленными обвинениями со стороны Киева в совершении казней в Донбассе в 2014 и 2015 годах. Об этом заявил РБК войсковой атаман «Казачьего Союза «Область войска Донского» Юрий Сафоненко.

По его словам, об иске, который генпрокуратура Украины направила в прокуратуру при Международном уголовном суде в Гааге, ему стало известно только сегодня из СМИ. «Не согласен, ввиду того что это полнейший бред», — ответил он на вопрос о том, согласен ли с обвинениями.

Сафоненко заявил, что его организация не будет реагировать на выдвинутые обвинения, поскольку не считает их легитимными. «Что такое генпрокуратура государства, в котором руководители пришли к власти путем вооруженного переворота и использовали армию против собственного народа, который этот переворот не принял? Никто! Так зачем обращать внимание на то, чего де-юре нет?» — сказал он.

При этом Сафоненко подтвердил, что представители организации присутствовали на территории Донбасса в указанное время и активно участвовали в боевых действиях. Он пояснил, что КСОВД был зарегистрирован еще в 2009 году на Украине жителями Донбасса, однако в 2014 году ее перерегистрировали в России. «Когда мы поднялись на борьбу с киевской хунтой, к нам примкнули добровольцы из разных стран (были и россияне, и сербы, и бразильцы, белорусы, молдаване, и даже американцы), но все же из 3,5 тыс. наших бойцов наибольшую часть составляли люди из Донецкой и Луганской областей и Украины», — рассказал войсковой атаман.

Он добавил, что в боях в Донбассе погибли почти 130 бойцов организации.

Генпрокуратура Украины 5 декабря сообщила об отправке в Международный уголовный суд (МУС) в Гааге материалов о внесудебных казнях девяти украинских военнослужащих во время боев за Иловайск и Дебальцево. Речь идет о событиях 2014 и 2015 годов. По версии украинских прокуроров, казни были организованы группой «Казачий союз «Область войска Донского». В МУС Украина передала фотографии, видео и прочие свидетельства того, что украинских солдат казнили в плену.

На сайте организации «Казачий союз «Область войска Донского» указано, что она была зарегистрирована в 2009 году в качестве казачьей территориальной общины. В числе изначальных целей организации перечисляются «возрождение традиций на исконно казачьих землях», «защита прав казаков», «социально-экономическое развитие региона». В 2014 году, говорится в описании КСОВД, участники организации приняли участие в боях в Донбассе. «Своей основной целью [КСОВД] видит построение Новороссии как сильного суверенного социально ориентированного государства, направленного на удовлетворение естественных, общественных и высших потребностей ее граждан», — описываются задачи организации. В политической программе — содействие самоопределению территорий Украины, независимость Новороссии и «освобождение Донбасса». Также КСОВД требует полного запрета частных банковских учреждений в самопровозглашенных республиках, проведения национализации и запрета разработки сланцевого газа.

В блогах на сайте организации описываются бои на территории Донбасса, последняя запись датируется августом 2014 года. В разделе объявлений перечисляются убитые в Донбассе бойцы КСОВД.

Авторы: Артем Афонский, Георгий Тадтаев
Теги: Донбасс, казни, казаки
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