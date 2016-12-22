Нарышкин сообщил детали о поездке в США после попадания в черный список

Глава СВР сообщил, что ездил в Вашингтон по приглашению Майка Помпео, бывшего на тот момент главой ЦРУ. Утечка информации о переговорах могла быть связана с тем, что журналисты увидели его на борту самолета «Аэрофлота»

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Директор Службы внешней разведки России (СВР), Сергей Нарышкин в эфире программы «Действующие лица» с Наилей Аскер-Заде на телеканале «Россия 1» рассказал о своей поездке в Соединенные Штаты в январе 2018 года.

По словам главы СВР, через несколько месяцев после победы на выборах в США Дональда Трампа у него состоялось знакомство с главой ЦРУ Майком Помпео. Руководители разведок начали налаживать профессиональные контакты и летом 2017 года Помпео прибыл на встречу с Нарышкиным в Россию. Глава СВР получил от американской стороны встречное приглашение, которое и стало причиной поездки в Вашингтон.

«С коллегами, с руководителями приехали в Вашингтон. У нас, как и в Москве, так и в Вашингтоне, была очень профессиональная беседа. В центре нашего внимания, конечно — и наших встреч, и вообще нашего взаимодействия с коллегами из Центрального разведывательного управления, находится борьба с международным терроризмом. Мы довольно активно обмениваемся оперативной, разведывательной информацией о людях, об отдельных персоналиях, планах террористических организаций», — рассказал Нарышкин.

Глава Службы внешней разведки отметил, что вместе с коллегами из СВР он летел обычным рейсом «Аэрофлота». Из-за этого, как полагает Нарышкин, информация о поездке могла попасть в СИ. «Наверное, кто-то оказался там из российских журналистов, мое лицо все-таки достаточно известно. Они на следующий день спросили у нашего посла, с какими целями здесь находится директор Службы внешней разведки, ну, он публично сказал — что да, такой визит проходит, или прошел. Ну и пошло-поехало», — рассказал глава СВР.

С новым главой американского разведывательного ведомства, первой женщиной на посту главы ЦРУ Джиной Хаспел, глава российской разведки пока не контактировал, отметил Нарышкин. Вместе с тем он подчеркнул, что речь идет лишь об отсутствии контактов глав разведок на высшем уровне, работа по обмену информацией продолжается. «Партнерский канал работает, есть официальные представители Центрального разведывательного управления, работающие в Москве, так же как и официальные представители Службы внешней разведки в Вашингтоне, идет обмен», — сообщил он.

О поездке в Вашингтон Сергея Нарышкина, фигуранта санкционных списков США, стало известно в январе 2018 года. Официально эту информацию подтвердил посол России в США Анатолий Антонов. В СВР на тот момент комментировать факт поездки отказались.

Также в январе стало известно о визите в Вашингтон ряда других руководителей российских спецслужб — главы ФСБ Александра Бортникова и Игоря Коробова, руководитель главного управления Генштаба Вооруженных сил России (бывшее ГРУ). Как и Нарышкин, Коробов находился под санкциями США с 2014 года. Санкции США в отношении ряда российских чиновников предполагают, помимо прочих мер, запрет на поездки в Соединенные Штаты. Однако эти ограничения могут временно сниматься, если того требуют национальные интересы США.

Так приезд в США глав российских силовых ведомств объяснил и директор ЦРУ Майк Помпео, впоследствии ставший госсекретарем США. «Мы периодически встречаемся с нашими коллегами из российской разведки по тем же причинам, по которым такие встречи проводили и наши предшественники, — ради обеспечения безопасности американцев», — пояснял он.