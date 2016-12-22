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СМИ узнали о планах Мэй перенести голосование в парламенте по Brexit
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СМИ узнали о планах Мэй перенести голосование в парламенте по Brexit
Политика, 06:38
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СМИ узнали о планах Мэй перенести голосование в парламенте по Brexit
Если голосование по соглашению о Brexit провалится в парламенте, Тереза Мэй может лишиться должности премьера. Поэтому Мэй отправится в Брюссель, чтобы договориться о сделке получше, пишет The Times
Фото: Henry Nicholls / Reuters

Премьер-министр Британии Тереза Мэй, как ожидается, отменит запланированное на вторник парламентское голосование по соглашению о выходе Великобритании из Евросоюза. Об этом сообщает The Sunday Times со ссылкой на министров и их советников.

По словам собеседников издания, они ожидают, что в воскресенье, 9 декабря, Мэй объявит о переносе голосования. Предполагается, что парламент проголосует против соглашения, что может плохо сказать на будущем Мэй в кресле премьера.

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Вместо этого Мэй отправится в Брюссель, чтобы в последний раз попытаться договориться c европейскими чиновниками по улучшению соглашения о Brexit. По сведения Times, министры предупредили премьера, что для удачного голосования в парламенте нужно добиться лучшего соглашения.

Тереза Мэй ранее настаивала, что соглашение, которого ей удалось достичь в переговорах в Брюсселем, является единственно возможным. В случае, если во время голосования будет рассматриваться существующие соглашение, многие министры могут подать в отставку знак протеста, отмечает The Times.

Существующее соглашение о Brexit предполагает выход Британии из европейского таможенного и рыболовного пространства, но только после переходного периода, на время которого британцам придется следовать правилам единого европейского рынка.

Автор: Павел Казарновский.
Теги: Brexit
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