Политика⁠,
0

Франция отправила на Украину старые рыболовные сети для ловли дронов

The Guardian: Франция отправила Украине старые рыболовные сети для ловли дронов

Франция отправляет на Украину старые рыболовные сети для защиты от дронов, пишет The Guardian.

Сети из конского волоса для ловли морского черта вдоль побережья Бретани обычно служат от 12 до 24 месяцев, после чего изнашиваются и их выбрасывают. Ежегодно списывается около 800 т сетей.

Благотворительная организация Kernic Solidarités уже направила на Украину две партии сетей общей длиной 280 км. Украинцы используют их вдоль линии фронта для создания туннелей, в которых запутываются беспилотники.

Материал дополняется

