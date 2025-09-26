Главком ВСУ объявил о создании новых войск ПВО

Украина создает новую систему ПВО в составе ВВС — из беспилотных дронов-перехватчиков. Сырский пояснил, что речь идет о БПЛА отечественного и иностранного производства и что формирование новых подразделений в разгаре

Александр Сырский (Фото: Global Look Press)

Украина создает систему перехвата российских беспилотников, заявил главнокомандующий Вооруженных сил (ВСУ) Александр Сырский, передает «Страна.ua».

«Имею в виду дроны-перехватчики отечественного и иностранного производства, которые уничтожают [российские беспилотники] <...> с высокой эффективностью — 70% и более», — пояснил он.

Для создания системы перехвата организуют новые подразделения, оснащенные дронами-перехватчиками, а также командование, которое будет отвечать за службу этих частей, уточнил военачальник.

«Мы уже их [дроны] применяем, увеличиваем количество [радиолокационных] станций, наращиваем численность, проводим подготовку персонала. Этот процесс в разгаре, если можно так сказать», — отметил главком ВСУ.

Он также сообщил, что в ВСУ увеличивается количество боевых вертолетов, наращиваются парки легкомоторной авиации с пулеметными установками и средств РЭБ для подавления дронов.

О том, что в Вооруженных силах Украины появятся штурмовые войска с «дроновой составляющей», президент страны Владимир Зеленский заявил на прошлой неделе. Он также сказал, что появившиеся в ВСУ в 2025 году штурмовые батальоны и полки показали хороший результат, и теперь настало время для соответствующих реорганизаций в армии.

Финансировать производство дронов украинские власти планируют за счет средств от экспорта вооружения. Зеленский отмечал, что за рубеж будут поставляться только определенные виды оружия. Полученные средства также пойдут на покрытие дефицита бюджета республики, который, по оценкам Верховной рады, может составить $10 млрд.