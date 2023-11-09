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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Reuters узнал о «Яхонтах» в арсенале «Хезболлы»

Reuters: «Хезболла» обладает противокорабельными ракетами «Яхонт»
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Reuters сообщил о получении «Хезболлой» ракет «Яхонт» из Сирии, способных поражать крупные военные корабли. Песков заявил, что в Кремле нет такой информации
Противокорабельная крылатая ракета &laquo;Яхонт&raquo;
Противокорабельная крылатая ракета «Яхонт» (Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости)

Ливанская группировка «Хезболла» имеет на вооружении противокорабельные ракеты П-800 «Яхонт». Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники, знакомые с арсеналом движения.

«Хезболла» получила эти ракеты из Сирии во время войны на стороне правительственных войск, уточняет агентство.

П-800 «Яхонт» — это советские и российские сверхзвуковые противокорабельные самонаводящиеся крылатые ракеты, предназначенные для экспорта — аналог ракеты 3М55 «Оникс» со специально заниженными характеристиками. Дальность «Яхонта» — до 300 км, скорость — до 750 м/с. Стартовая масса — около 3 т. Изготовитель ракет — производственное объединение «Стрела» в Оренбурге.

Ракету применяли во время войны в Сирии и боевых действий на Украине — Минобороны публиковало кадры их запусков.

Reuters узнал о «Яхонтах» в арсенале «Хезболлы»
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Reuters обратился с запросом в Кремль о том, как «Оникс» попал в распоряжение «Хезболлы», в ответ Дмитрий Песков указал на то, что эти данные не подтверждены. «Мы не знаем, правда это или нет. Во-вторых, у нас нет такой информации», — сказал пресс-секретарь российского президента.

В 2007 году Россия и Сирия подписали контракт на поставку партии «Яхонтов». В 2010 году занимавший на тот момент пост министра обороны Анатолий Сердюков подтвердил, что контракт находится на стадии реализации.

Способности «Хезболлы» атаковать корабли значительно выросли с 2006 года, когда боевики впервые нанесли удар по морскому судну, рассказал один из источников Reuters. Тогда, в 2006 году, пострадал израильский военный корабль в Средиземном море. По словам собеседника агентства, у боевиков «есть «Яхонт», и, конечно, другие вещи, кроме него».

«Хезболла» сформировала впечатляющий арсенал, включающий противокорабельные ракеты, признали три действующих и один бывший американский чиновники. Они заверили, что Пентагон серьезно подходит к этой проблеме, а дислоцированный в регионе американский флот имеет противоракетную защиту.

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Лидер «Хезболлы» Сайед Хасан Насралла в начале ноября выступил с видеообращением, в котором упомянул военные корабли США, прибывшие в восточную часть Средиземного моря после начала войны. Он расплывчато предупредил, что группировка обладает средствами против них. «Мы подготовились к флотилии, которой вы нам угрожаете», — сказал Насралла.

Два ливанских источника Reuters уточнили, что лидер боевиков имел в виду именно «Яхонт».

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Ливан Хезболла ракеты
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