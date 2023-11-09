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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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По базе США у месторождения Эль-Омар на востоке Сирии выпустили 15 ракет

Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
По данным телеканала Al Mayadeen, ответственность за атаку взяло на себя «Исламское сопротивление Ирака». Ранее телеканал также сообщал о столкновениях сирийской армии и американских сил у реки Евфрат
Фото: Alaa Al-Marjani / Reuters
Фото: Alaa Al-Marjani / Reuters

По американской базе у нефтегазового месторождения Эль-Омар на северо-востоке Сирии было выпущено как минимум 15 ракет, сообщает Al Mayadeen со ссылкой на своего корреспондента.

По данным телеканала, ответственность за нападение взяло на себя шиитское движение «Исламское сопротивление Ирака».

Ранее этой ночью Al Mayadeen также сообщал о ракетных ударах по базе США возле месторождения Конико в провинции Дейр-эз-Зор. Телеканал отмечал, что атака была совершена в ответ на ракетный удар ВС США по восточным кварталам города Дейр-эз-Зор.

Вместе с ракетными ударами сирийская армия вступила в бой с американскими войсками и поддерживаемыми ими Сирийскими демократическими силами (СДС), сообщал Al Mayadeen. Применялись ракеты и тяжелая артиллерия. Перестрелка стихла спустя два часа, в районе 5:40 ночи.

По данным Пентагона, с 17 октября американские военные базы в Ираке и Сирии по меньшей мере 41 раз подверглись обстрелам с применением ракет и ударных беспилотников.

The Washington Post писал, что в настоящее время в Ираке дислоцированы около 2,5 тыс. американских военнослужащих, в Сирии — около 900.

С начала войны Израиля и ХАМАС нападения на военные базы США и силы коалиции в Ираке и Сирии участились. Официальный представитель Пентагона генерал Патрик Райдер рассказывал о десятках пострадавших от этих атак среди американских военных. Он охарактеризовал нападения на базы как «небольшие по масштабу», но «тревожные и опасные».

 

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