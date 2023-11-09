В Днепре прогремел взрыв
В Днепре после объявления воздушной тревоги прогремел взрыв
Воздушную тревога на Украине объявлена в центральных и южных регионах. Власти предупреждают о ракетной угрозе, местные СМИ сообщают о взрывах в Днепре
В Днепре (бывший Днепропетровск) после объявления воздушной тревоги прогремели взрывы, сообщают «Зеркало Недели» и «Украина Сейчас».
Воздушная тревога в регионе была объявлена в 2:12 ночи, о взрывах начали сообщать спустя час. Также тревога в настоящее время действует в Кировоградской и Николаевской областях.
Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лисак о взрывах не сообщал, однако предупреждал о ракетной опасности и призывал жителей региона проследовать в укрытия.
Минобороны России неоднократно подчеркивало, что российские военные наносят удары только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.