В Днепре прогремел взрыв

В Днепре после объявления воздушной тревоги прогремел взрыв

Воздушную тревога на Украине объявлена в центральных и южных регионах. Власти предупреждают о ракетной угрозе, местные СМИ сообщают о взрывах в Днепре

Фото: Stringer / Reuters

В Днепре (бывший Днепропетровск) после объявления воздушной тревоги прогремели взрывы, сообщают «Зеркало Недели» и «Украина Сейчас».

Воздушная тревога в регионе была объявлена в 2:12 ночи, о взрывах начали сообщать спустя час. Также тревога в настоящее время действует в Кировоградской и Николаевской областях.

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лисак о взрывах не сообщал, однако предупреждал о ракетной опасности и призывал жителей региона проследовать в укрытия.

Минобороны России неоднократно подчеркивало, что российские военные наносят удары только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.