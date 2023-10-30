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Военная операция на Украине ,  
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В Днепре и пригороде прогремели взрывы

В Днепре и пригороде после объявления воздушной тревоги прогремели взрывы
Сюжет
Военная операция на Украине
Воздушную тревогу на Украине этой ночью объявляли в центральных и южных региона. Местные СМИ сообщали о взрывах в Днепропетровской и Хмельницкой областях
Фото: Alexander Ermochenko / Reuters
Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

В Днепре (Днепропетровская область) и пригороде спустя полтора часа с момента объявления воздушной тревоги прогремели взрывы, сообщают «Зеркало Недели» и «Суспильне».

Власти о взрывах в регионе не сообщали, но прзывали граждан проследовать в укрытия.

Этой ночью воздушная тревога также звучала в Николаевской и Хмельницкой области. Украинские СМИ также сообщали о взрывах в последней.

Минобороны России неоднократно подчеркивало, что российские военные наносят удары только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.


 

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Днепр взрывы Воздушная тревога Военная операция на Украине
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