В Днепре и пригороде после объявления воздушной тревоги прогремели взрывы

В Днепре и пригороде прогремели взрывы

Воздушную тревогу на Украине этой ночью объявляли в центральных и южных региона. Местные СМИ сообщали о взрывах в Днепропетровской и Хмельницкой областях

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

В Днепре (Днепропетровская область) и пригороде спустя полтора часа с момента объявления воздушной тревоги прогремели взрывы, сообщают «Зеркало Недели» и «Суспильне».

Власти о взрывах в регионе не сообщали, но прзывали граждан проследовать в укрытия.

Этой ночью воздушная тревога также звучала в Николаевской и Хмельницкой области. Украинские СМИ также сообщали о взрывах в последней.

Минобороны России неоднократно подчеркивало, что российские военные наносят удары только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.