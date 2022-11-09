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Зеленский создал четыре военные администрации в Херсонской области

Все населенные пункты, в которых президент Украины распорядился создать военные администрации, расположены на левом берегу Днепра на территориях, которые контролирует российская армия
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом создал четыре военные администрации на территории Херсонской области. Документ опубликован на сайте главы украинского государства.

В соответствии с указом администрации будут организованы в селе Долматовка и городе Голая Пристань Скадовского района, в городе Каховка и селе Крестовка Каховского района.

Все перечисленные в документе населенные пункты находятся на левом берегу Днепра под контролем российской армии. Зеленский в своем указе сослался на закон Украины «О правовом режиме военного положения».

Ранее 9 ноября командующий группировкой российских войск в зоне спецоперации на Украине генерал армии Сергей Суровикин предложил министру обороны Сергею Шойгу отвести войска из Херсона и занять линию обороны на левом берегу Днепра.

Суровикин отметил, что более 115 тыс. жителей эвакуированы из Херсона и соседних районов. Командующий заявил, что в случае усиления атак на Каховскую ГЭС и подрыва плотины возникнет опасность жертв среди гражданских и опасность окружения российской группировки из-за затопления обширной территории. Поэтому генерал предложил занять оборону по левому берегу Днепра, а высвободившиеся подразделения перекинуть на наступление в других направлениях.

Шойгу, выслушав генерала, согласился с его выводами и предложениями и поручил приступить к отводу войск.

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Накануне заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что ВСУ продолжают пытаться атаковать на херсонском направлении, но эти попытки безуспешны. По его словам, украинские войска пошли в атаку на бериславском направлении в Херсонской области, но понесли потери и были отброшены на исходные позиции. Ранее Стремоусов заявил, что в ближайшие дни в Херсоне ожидают «развязку событий» и власти готовы «к любым решениям, даже самым сложным». До этого в администрации Херсонской области неоднократно предупреждали о битве за Херсон и говорили о стягивании военных и техники ВСУ в этот район.

Днем 9 ноября Стремоусов погиб в автокатастрофе на пересечении трасс М-14 и Р-47 в районе Новой Каховки. Как сообщил руководитель регионального минздрава Вадим Ильмиев, в аварии участвовали три автомобиля, еще два человека пострадали.

Теги
Херсонская область Владимир Зеленский указ
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