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Китайские инвесторы выступили против национализации «Мотор Сич»

Китайские инвесторы «Мотор Сич» обвинили Киев в разграблении зарубежных активов Китая
Украинские власти с 2020 года постоянно «создавали проблемы, беспричинно обвиняли, подавляли и преследовали» китайских инвесторов, говорится в их заявлении
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Китайские инвесторы украинской компании «Мотор Сич» обвинили Киев в «разграблении зарубежных активов Китая», говорится в заявлении, опубликованном их представителем Ваном Цзином в соцсети WeChat.

«С 2020 года украинское правительство постоянно создавало проблемы, беспричинно обвиняло, подавляло и преследовало китайских инвесторов и даже ввело против инвесторов специальные экономические санкции без всякой причины, намереваясь национализировать компанию ПАО «Мотор Сич» незаконными средствами», — говорится в заявлении (цитата по ТАСС).

Китайские инвесторы предупредили, что будут использовать все законные методы, чтобы защищать свои права.

В 2016 году китайские инвесторы намеревались купить 56% акций «Мотор Сич», но Антимонопольный комитет Украины не согласовал сделку. В августе 2019 года Skyrizon и Xinwei Group приобрели более 50% акций «Мотор Сич». В августе 2020 года прокуратура Украины арестовала акции компании после объявления о подаче заявки китайскими инвесторами и группой DCH о покупке доли в ней.

В марте 2021 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о национализации «Мотор Сич».

Skyrizon через арбитражный суд в Гааге потребовала от Украины компенсации в размере $4,5 млрд за нарушения инвестиционного соглашения между двумя странами.

«Украинская правда» 7 ноября сообщила о решении передать «Мотор Сич» в собственность государства. По данным ее источников, соответствующее решение приняла национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку.

По данным «Страна.ua», основанием для решения стал ряд законов о принудительном отчуждении или изъятии имущества в условиях военного или чрезвычайного положения. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что после окончания действия военного положения на Украине собственникам могут вернуть эти активы либо возместить их стоимость.

Президент Украины Владимир Зеленский пояснил, что переход активов «стратегически важных предприятий», таких как «Мотор Сич», в собственность государства позволит обеспечить нужды оборонного сектора Украины.

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Виктория Тютина Виктория Тютина
Китай Украина Мотор Сич национализация
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