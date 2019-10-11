Министр культуры Украины предложил уголовное наказание за искажения в СМИ

Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский выступил за введение уголовной ответственности за сознательное искажение средствами массовой информации общественного мнения. Об этом он заявил в эфире радиостанции «Новое время».
По словам министра, когда «люди за деньги искажают общественное мнение» — это «уже более серьезная ответственность». Бородянский пояснил, что к этому определению он относит манипуляции, создание и управление ботофермами, распространение «фейков» и искажение информации.
«Сегодня нет за это ответственности, но мне кажется, что необходимо вообще ввести такой критерий, при котором за такие вещи будет наступать уголовная ответственность», — сказал Бородянский (цитата по «Интерфакс-Украина»).
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