Политика
0

Песков ответил на вопрос, обсуждал ли Путин с Алиевым задержанных россиян

Песков заявил об обсуждении Путиным и Алиевым всех острых проблем
Баку в начале июля задержал членов редакции «Sputnik Азербайджан» и группу IТ-работников после того, как на Урале прошли задержания в азербайджанской диаспоре. Москва называла освобождение россиян шагом к нормализации отношений
Ильхам Алиев и Владимир Путин
Ильхам Алиев и Владимир Путин (Фото: Григорий Сысоев / Sputnik / Reuters)

Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев обсуждали на встрече в Душанбе «все острые проблемы» в отношениях двух стран, сообщил «Ведомостям» пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, поднималась ли тема задержанных в Баку россиян.

«Все острые проблемы, стоящие на повестке дня, затрагивались в ходе беседы в позитивном ключе», — сказал Песков.

Два президента провели 9 октября первую полноценную встречу за год, в течение которого отношения двух стран ухудшились. Это началось с того, что азербайджанский самолет, летевший в Грозный, потерпел крушение в декабре 2024-го. Как пояснил на встрече Путин, рядом с лайнером взорвались две ракеты ПВО, отражавшие атаку украинских дронов, в результате обломки могли повредить самолет.

Политологи сообщили о начале восстановления отношений Москвы и Баку
Политика
Ильхам Алиев и Владимир Путин

Новый виток эскалации последовал летом на фоне задержания в России членов азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге в конце июня. Их заподозрили в причастности к двум убийствам и покушению на убийство в 2001, 2010 и 2011 годах. Двое фигурантов скончались. По версии российского СК, один из них умер от сердечной недостаточности. В Азербайджане судмедэксперты заявили о наличии на телах следов травм, Баку завел уголовное дело.

Вскоре после этого в Азербайджане прошли обыски в редакции «Sputnik Азербайджан» (входит в медиагруппу «Россия сегодня»). Суд в Баку арестовал исполнительного директора Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова. Им вменяются мошенничество, незаконное предпринимательство и легализация доходов, полученных преступным путем. Работа редакции была приостановлена.

Помимо этого, под стражу отправили восьмерых россиян из сферы IT, которых обвинили в транзите наркотиков из Ирана и в киберпреступлениях. На видеозаписях с судебного заседания было видно, что у мужчин на лицах синяки и кровоподтеки.

В сентябре представитель МИДа Мария Захарова говорила, что освобождение задержанных в Баку россиян стало бы важным шагом в налаживании отношений между Азербайджаном и Россией.

Стали известны детали мирной сделки Израиля и ХАМАС

Фицо заявил, что готов спорить сутками о запрете газа и нефти из России

Фон дер Ляйен угрожает два вотума недоверия в Европарламенте

У европейских чиновников в крови обнаружили «вечные химикаты»

Дипломаты ЕС пишут Макрону политический некролог — Politico

Бельгия назвала три красные линии по использованию российских активов

