Политологи сообщили о начале восстановления отношений Москвы и Баку

Встреча президентов Владимира Путина и Ильхама Алиева показала «настрой обеих сторон на нормализацию», говорят политологи

Ильхам Алиев и Владимир Путин (Фото: Григорий Сысоев / Sputnik / Reuters)

После первой за год полноценной встречи президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева наметилось потепление в отношениях двух стран, считают опрошенные РБК политологи.

Переговоры состоялись в Душанбе. Путин поднял тему катастрофы самолета Azerbaijan Airlines (AZAL) 25 декабря прошлого года.

Эксперт по странам СНГ Аркадий Дубнов отметил, что главы государств «нашли взаимоприемлемую формулу, позволяющую преодолеть кризис в двухсторонних отношениях».

«Намеренно публичная риторика Путина с объяснениями причин катастрофы <...> была выдержана в таких выражениях, что могла быть воспринята Алиевым, как фактическое признание российской ответственности за случившееся. Похоже, что претензии Баку, предъявленные Москве в связи с этой катастрофой, азербайджанская сторона расценит в основном как удовлетворенные», — считает он.

«Сейчас в целом можно говорить о причинах этой трагедии. Она связана с несколькими обстоятельствами, и первое заключается в том, что в небе находился украинский беспилотник. Вторая причина заключается в технических сбоях самой системы ПВО России. И две ракеты, которые были выпущены, они не поразили напрямую самолет, если бы это произошло, он рухнул бы на месте, а взорвались, может, это была самоликвидация, в нескольких метрах, где-то примерно в 10 метрах», — заявил Путин.

Летевший из Баку в Грозный лайнер не смог сесть в чеченской столице на фоне атаки дронов, сменил курс и в итоге потерпел крушение в Казахстане. Погибли 39 из 67 человек, которые находились на борту, в том числе семь из 16 россиян.

Азербайджанский политолог, глава Центра исследований Южного Кавказа Фархад Мамедов также отметил, что проведение встречи показало «настрой обеих сторон на нормализацию».

«Думаю, эта встреча станет началом восстановления отношений, потому что стороны признали, что мы достигли дна этого кризиса во взаимоотношениях и должен быть, соответственно, отскок. Полагаю, отношения будут формироваться уже в условиях новой нормальности, когда, может быть, ожидания друг от друга не будут такими максималистскими», — полагает Мамедов.

Азербайджанский политолог Тофик Аббасов назвал встречу обращенной «острием в будущее». По его мнению, возникшие в отношениях двух стран холод и напряженность «фактически обвалили часть наших отношений, которые развивались очень динамично, мерно, складно».

«В отношениях между соседями такой холод не может быть долго камнем преткновения — у нас есть неотложные вопросы нашей общей повестки, совместные программы и проекты. Чтобы не было бы никакой паузы в наших отношениях, надо было сделать первый шаг для того, чтобы, во-первых, покончить с этой неопределенностью и, во-вторых, уже вернуть наши отношения в нормальное привычное русло», — указал Аббасов.

В отношениях России и Азербайджана в последние несколько месяцев произошло охлаждение: начало этому положила авиакатастрофа. Азербайджан решил обратиться в международные судебные инстанции с иском к России, чтобы, как говорил Алиев, добиться признания вины, выплаты компенсаций семьям пострадавших и возмещения убытков AZAL за потерю воздушного судна.

Новое обострение произошло на фоне череды уголовных дел против граждан обеих стран. Так, в Екатеринбурге в центре конфликта оказалось дело братьев Сафаровых, уроженцев Азербайджана, которых задержали по обвинению в серии убийств и покушений, совершенных в 2001–2011 годах. Два фигуранта дела скончались после задержания. По версии Следственного комитета, один из них умер от сердечной недостаточности. Азербайджанская сторона с этими выводами не согласилась и возбудила уголовное дело по факту гибели и пыток своих граждан. Алиев назвал это «беспрецедентным актом» против народа Азербайджана.

Вскоре после этого азербайджанская полиция провела обыски в редакции «Sputnik Азербайджан» (входит в медиагруппу «Россия сегодня»). Суд в Баку арестовал главного редактора Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова. Им вменяются мошенничество, незаконное предпринимательство и легализация доходов, полученных преступным путем.

Помимо этого, под стражу отправили восьмерых россиян из сферы IT, которых обвинили в транзите наркотиков из Ирана и в киберпреступлениях. На видеозаписях с судебного заседания было видно, что у мужчин на лицах синяки и кровоподтеки.

В Кремле признали, что в российско-азербайджанских отношениях наступил сложный период, но выразили надежду на скорое урегулирование ситуации.