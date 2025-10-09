ЕК проведет расследование после данных о шпионаже Венгрии в институтах ЕС

Согласно данным расследования СМИ, в шпионской сети замешан нынешний член Еврокомиссии от Венгрии Оливер Вархели

Оливер Вархели (Фото: Janine Schmitz / Photothek / Global Look Press)

Европейская комиссия проведет расследование после публикаций в СМИ о разведывательной деятельности венгерской спецслужбы в учреждениях Евросоюза. Об этом пишет EUobserver.

«Мы создадим внутреннюю группу для расследования этих обвинений», — заявил представитель Европейской комиссии Балаж Уйвари.

Ранее венгерское издание Direkt36 сообщило, что в 2010-х годах разведка страны начала шпионить в Брюсселе против ЕС и пыталась вербовать венгров, работающих в европейских институтах. Издание рассказало о венгерском сотруднике Еврокомиссии, которого регулярно приглашал на встречи дипломат из Постоянного представительства Венгрии в Брюсселе. Последний оказался сотрудником венгерской разведки. Его раскрыли в 2017 году вместе со «всей венгерской разведывательной сетью».

Direkt36 отмечает, что Брюссель можно назвать «одной из столиц европейского шпионажа», потому что там находятся штаб-квартиры ряда международных организаций, а также НАТО и Евросоюза. При этом тайное налаживание и сбор информации в Брюсселе, как утверждает издание, является инструментом китайских, а также иранских и других ближневосточных спецслужб, а не государств — членов ЕС.

Как пишет издание, венгерские разведчики «шпионили небрежно», не соблюдая правила безопасности. Раскрытый дипломат, по словам источника Direkt36, «действовал безответственно, и именно поэтому ЕС обратил на это внимание», он пытался «вербовать людей совершенно открыто».

Основными целями проникновения в институты ЕС и создания разведывательной сети были граждане Венгрии, работавшие в брюссельских учреждениях. Министерство внутренних дел использовало различные средства «для окружения венгров»: деньги, помощь в карьерном росте или акцент на патриотическом долге. Издание не уточняет, сколько венгров, работающих в ЕС, было завербовано.

«Другие страны тоже пытаются это делать. Проблема начинается, когда это [шпионаж против ЕС] осуществляется уже не в интересах страны, а в интересах правящей элиты или даже отдельного человека», — заявил венгерский чиновник Еврокомиссии, отвергший попытку вербовки.

Издание также отмечает, что венгерская шпионская деятельность в Брюсселе «стала особенно агрессивной» в период пребывания нынешнего еврокомиссара Оливера Вархели на посту посла в ЕС с 2015 по 2019 год. По словам нескольких источников, только в Постоянном представительстве во главе с ним было около шести агентов разведки под дипломатическим прикрытием. В МИДе работали также министерские делегаты, которых ведомство убедило в необходимости тайного сотрудничества. По утверждению Direkt36, Вархели «был в курсе» шпионской деятельности, «осуществлявшейся в его посольстве». Издание подчеркивает, что дипломатическое прикрытие — наиболее распространенное явление для агентов разведки: даже если людей поймают на шпионаже, они могут воспользоваться дипломатическим иммунитетом.

Ранее сотрудника Службы безопасности Бельгии арестовали за шпионаж в пользу Китая. Его заключили под стражу 2 октября, в тот же день у него дома прошли обыски. Мужчину, по данным Politico, завербовали из-за доступа к международным дипломатическим кругам Брюсселя. В публикации отмечается, что арест произошел на фоне усиливающегося давления на бельгийские органы безопасности.