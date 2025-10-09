Путин и Алиев начали переговоры в Душанбе

Путин и Алиев начали встречу в Душанбе. Ранее Песков сообщал, что они обсудят «проблемные моменты» в отношениях обеих стран

Владимир Путин и Ильхам Алиев (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Лидеры России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев начали переговоры в резиденции Кохи Сомон в Душанбе. В начале встречи они пожали друг другу руки.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщал, что в Кремле рассчитывают, что главы государств обсудят отношения стран и «проблемные моменты».

Отношения двух стран обострились в этом году на фоне крушения самолета авиакомпании AZAL и уголовных дел против азербайджанцев в России.

В декабре 2024 года самолет азербайджанской авиакомпании Azerbaijan Airlines разбился под Актау в Казахстане. В результате погибли 38 человек, в том числе семь россиян. Самолет летел из Баку в Грозный. Алиев заявлял, что самолет повредили «в районе города Грозного». Путин принес ему извинения в связи с тем, что инцидент произошел в воздушном пространстве России, а также отметил, что самолет заходил на посадку в условиях атак украинских дронов на города Северного Кавказа. В середине августа Алиев заявил, что Азербайджан не рассматривает случившееся как умышленную атаку, но все еще требует компенсаций.

Летом в Екатеринбурге задержали подозреваемых по делу о серии убийств в 2001–2011 года, два фигуранта умерли. По версии Азербайджана, причиной стали пытки, по данным СК России — сердечная недостаточность.