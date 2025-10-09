Reuters узнал, когда Израиль и ХАМАС заключат перемирие
Израиль и палестинское движение ХАМАС подпишут соглашение о прекращении огня в 12:00 мск, затем израильские войска будут обязаны завершить первую часть ограниченного вывода войск из эксклава в течение 24 часов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник.
Спустя два часа, в 14:00 мск, соглашение будет рассмотрено правительством Израиля.
Боевики передадут оставшихся в живых израильских заложников в течение 72 часов после одобрения сделки правительством Израиля, рассказал агентству источник в ХАМАС. С его слов, для передачи тел погибших заложников потребуется больше времени.
ХАМАС отказывается обсуждать требование Израиля о сдаче оружия. По словам источника Reuters в движении, боевики не согласятся с этим требованием, пока в секторе Газа присутствуют израильские военные.
Ynet писал, что по условиям соглашения после отвода войск к согласованным линиям Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжит контролировать 53% территории сектора Газа.
«Сегодня — спустя два года и два дня с начала войны — уже можно говорить о том, что ее конец приближается», — написал советник офиса премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман. Он отметил, что ХАМАС вынужден согласиться с американским планом, в соответствии с которым движение лишается реальной власти в Газе.
Заложники будут освобождены, скорее всего, в понедельник, 13 октября, говорил американский президент Дональд Трамп. «Они там в ужасном положении», — сказал он и добавил, что заложники «находятся глубоко под землей». Трамп на фоне продвижения переговоров говорил, что может приехать на Ближний Восток в это воскресенье, 12 октября.
