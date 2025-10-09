 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Фон дер Ляйен рассказала о «чем-то новом и опасном» в небе Европы

Politico: Фон дер Ляйен рассказала о «чем-то новом и опасном» в небе Европы
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Против Евросоюза проводят кампанию, нацеленную на то, чтобы вызвать беспокойство у граждан организации. Именно для этого в воздушном пространстве Европы появляются беспилотники, считает председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«В нашем небе происходит нечто новое и опасное. <...> Это не случайные придирки. Это последовательная и нарастающая кампания, направленная на то, чтобы вывести из равновесия наших граждан, проверить нашу решимость», — заявила фон дер Ляйен, выступая в Европейском парламенте в Страсбурге, ее слова приводит Politico.

Глава ЕК охарактеризовала участившиеся полеты беспилотников над европейской территорией как элемент гибридной войны. Еще одна цель этой компании — посеять разногласия в Евросоюзе и ослабить поддержку Украины, считает глава ЕК.

Дроны заметили над секретными заводами производителя оружия НАТО
Политика
Фото:Максим Константинов / Global Look Press

Инциденты с неопознанными дронами фиксировали в нескольких странах Европы, в том числе над Польшей, Румынией, Германией, Норвегией, Данией. Появление беспилотников приводит к сбоям в работе аэропортов и усилению мер безопасности на объектах критической инфраструктуры. На этом фоне в ЕС начали обсуждать создание «стены дронов» — коллективной системы защиты от БПЛА на восточной границе НАТО, предложенной Фон дер Ляйен.

Сама она также отметила, что «противостояние гибридной войне» — это не только военная защита, но и киберкоманды быстрого реагирования, программы технического обеспечения и информационные кампании для населения. «Это требует нового мышления от всех нас», — подчеркнула глава Еврокомиссии.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что все инциденты с беспилотниками направлены на «создание неопределенности». «Речь идет о провокациях, нагнетании страха и разжигании острых дискуссий», — сказал он и добавил, что до сих пор замеченные дроны «не представляли никакой конкретной угрозы».

В ЕС обвиняют в инцидентах с дронами Москву. Президент Владимир Путин, подчеркнул, что у России нет целей для ударов беспилотниками в Европе, а подобные сообщения являются способом нагнетания обстановки.

Россия никогда не направляет беспилотники и ракеты в страны Европы и НАТО, отмечал глава МИДа Сергей Лавров.

Читайте РБК в Telegram.

Экс-соратник Макрона призвал к досрочным президентским выборам во Франции

Фицо заявил, что готов спорить сутками о запрете газа и нефти из России

«Москвич» прокомментировал случай со сгоревшей машиной Эрика Давидыча

У европейских чиновников в крови обнаружили «вечные химикаты»

Дипломаты ЕС пишут Макрону политический некролог — Politico

Италия обратится к ООН с предложением объявления олимпийского перемирия

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Урсула фон дер Ляйен Европа дроны
Урсула фон дер Ляйен фото
Урсула фон дер Ляйен
политик, председатель Еврокомиссии
8 октября 1958 года
Материалы по теме
Над пятью регионами России за три часа сбили 27 дронов
Политика
Дроны заметили над секретными заводами производителя оружия НАТО
Политика
В Нидерландах начнут сборку дронов для поддержки Украины
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 7 октября
EUR ЦБ: 96,83 (+0,78) Инвестиции, 06 окт, 19:08 Курс доллара на 7 октября
USD ЦБ: 83 (+1,1) Инвестиции, 06 окт, 19:08
«Прямо сейчас выполняет 95% работы»: как ИИ меняет Уолл-стритПодписка на РБК, 08:10
Более 30 депутатов присоединились к выражению Пашиняну вотума недоверия Политика, 08:09
Почему фон дер Ляйен угрожает сразу два вотума недоверия в Европарламенте Политика, 08:00
Бизнес попросил правительство изменить закон о локализации таксиПодписка на РБК, 08:00
«Человеку нужна надежда». Юлия Высоцкая — о «Хрониках русской революции» Life, 08:00
В Ростовской области начались два пожара после падения дронов Общество, 07:57
Держать лицо: как (не) изменилась деловая культура Китая РБК и ВТБ, 07:46
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Фон дер Ляйен рассказала о «чем-то новом и опасном» в небе Европы Политика, 07:44
Суд в Приморье отказался отпустить из СИЗО французского велосипедиста Общество, 07:39
СК объявил в международный розыск обвиняемых в хищениях у солдат Политика, 07:31
Мосбиржа запустит торги фондом под управлением финансиста Шимко Инвестиции, 07:30
За ночь над Россией сбили 19 беспилотников Политика, 07:27
Океанолог назвал российские города, которым грозит затопление Общество, 07:11
МВД предупредило о схеме мошенничества со сдачей анализов Общество, 07:06