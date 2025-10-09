Фон дер Ляйен рассказала о «чем-то новом и опасном» в небе Европы

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Против Евросоюза проводят кампанию, нацеленную на то, чтобы вызвать беспокойство у граждан организации. Именно для этого в воздушном пространстве Европы появляются беспилотники, считает председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.



«В нашем небе происходит нечто новое и опасное. <...> Это не случайные придирки. Это последовательная и нарастающая кампания, направленная на то, чтобы вывести из равновесия наших граждан, проверить нашу решимость», — заявила фон дер Ляйен, выступая в Европейском парламенте в Страсбурге, ее слова приводит Politico.

Глава ЕК охарактеризовала участившиеся полеты беспилотников над европейской территорией как элемент гибридной войны. Еще одна цель этой компании — посеять разногласия в Евросоюзе и ослабить поддержку Украины, считает глава ЕК.

Инциденты с неопознанными дронами фиксировали в нескольких странах Европы, в том числе над Польшей, Румынией, Германией, Норвегией, Данией. Появление беспилотников приводит к сбоям в работе аэропортов и усилению мер безопасности на объектах критической инфраструктуры. На этом фоне в ЕС начали обсуждать создание «стены дронов» — коллективной системы защиты от БПЛА на восточной границе НАТО, предложенной Фон дер Ляйен.

Сама она также отметила, что «противостояние гибридной войне» — это не только военная защита, но и киберкоманды быстрого реагирования, программы технического обеспечения и информационные кампании для населения. «Это требует нового мышления от всех нас», — подчеркнула глава Еврокомиссии.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что все инциденты с беспилотниками направлены на «создание неопределенности». «Речь идет о провокациях, нагнетании страха и разжигании острых дискуссий», — сказал он и добавил, что до сих пор замеченные дроны «не представляли никакой конкретной угрозы».

В ЕС обвиняют в инцидентах с дронами Москву. Президент Владимир Путин, подчеркнул, что у России нет целей для ударов беспилотниками в Европе, а подобные сообщения являются способом нагнетания обстановки.

Россия никогда не направляет беспилотники и ракеты в страны Европы и НАТО, отмечал глава МИДа Сергей Лавров.