Политика⁠,
Дроны заметили над секретными заводами производителя оружия НАТО

Руководство Thales Belgium обеспокоено участившимися полетами неопознанных дронов над своими заводами и требует разъяснений по мерам реагирования. Москва не раз отвергала причастность к подобным инцидентам
Фото: Максим Константинов / Global Look Press
Неопознанные беспилотники летают над секретными заводами бельгийского производителя оружия Thales Belgium, который входит в крупный оборонный концерн Thales, пишет Newsweek.

Руководство компании потребовало разъяснений, как на них реагировать, включая возможность их сбивания. По словам директора Thales Алена Кеврена, за последние месяцы случаи появления таких дронов участились и вызывают серьезную озабоченность.

Речь идет также о случае пролета беспилотников над объектом компании в восточном регионе Льежа — единственным бельгийским предприятием, имеющим лицензию на сборку и хранение взрывчатых веществ для своих 70-мм ракет.

Где в Европе заявляли об инцидентах с дронами. Инфографика
Политика

Предупреждение Thales подчеркивает уязвимость коммерческих предприятий и риски сбоя цепочек поставок для их клиентов, говорится в материале.

Компания отмечает, что уже установила дополнительные системы обнаружения беспилотников, но закон запрещает сбивать БПЛА с помощью генераторов помех из-за опасности падения техники.

Параллельно инциденты с неопознанными дронами фиксируют и в других странах Европы, что приводит к сбоям в работе аэропортов и усилению мер безопасности на объектах критической инфраструктуры. На этом фоне в ЕС начали обсуждать создание «стены дронов» — коллективной системы защиты от БПЛА на восточной границе НАТО, но пока конкретные решения на этот счет не приняты.

Европейские политики неоднократно выдвигали обвинения в адрес России, связывая рост активности дронов с ее действиями. Москва категорически отвергает причастность к инцидентам, называя эти заявления голословными.

Министр обороны Германии Борис Писториус, комментируя последние инциденты с нарушением беспилотниками воздушного пространства стран Европы, заявил, что все они направлены на «создание неопределенности». Президент России Владимир Путин заявил, что для Москвы в Европе нет целей, а подобные сообщения являются способом нагнетания обстановки.

