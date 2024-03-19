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Выборы президента России ,  
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Вучич поздравил Путина и передал ему послание

Президент Сербии Вучич поздравил Путина и передал ему письмо
Сюжет
Выборы президента России
Во время встречи Владимира Путина и Александра Вучича, состоявшейся в 2021 году
Во время встречи Владимира Путина и Александра Вучича, состоявшейся в 2021 году (Фото: Михаил Климентьев / ТАСС)

Президент Сербии Александр Вучич на встрече с послом России в Белграде Александром Боцаном-Харченко передал через него письмо Владимиру Путину, в котором поздравил главу государства с победой на выборах и рассказал о ситуации в Косово. Об этом он сообщил в Instagram (принадлежит Meta Platforms, чья деятельность признана в России экстремистской и запрещена).

«Я использовал беседу с послом Боцаном-Харченко, чтобы вручить ему письмо президенту Российской Федерации Путину, в котором помимо поздравлений с победой на выборах я объяснил серьезность ситуации, с которой сталкивается сербский народ в Косово и Метохии», — написал Вучич.

Он добавил, что в том же письме рассказал о «значительных политических проблемах», стоящих перед Сербией, и поблагодарил Россию за поддержку территориальной целостности республики.

Вучич поздравил Путина и передал ему послание
Вучич поздравил Путина и передал ему послание

Владимир Путин на выборах главы государства, прошедших 15–17 марта, набрал 87,28% голосов, сообщила ЦИК после обработки 100% протоколов.

Президента поздравили лидеры Египта, Ирана, Армении, Турции, Венесуэлы, Никарагуа, Таджикистана, Северной Кореи, Гондураса, Китая, Белоруссии, Казахстана, Азербайджана и Индии.

Канцлер Германии Олаф Шольц отказался поздравлять Путина. Берлин заявил, что выборы в России не были свободными и честными. С такой же позицией выступили Британия и Польша. В Белом доме заявили, что реальность заключается в том, что Владимир Путин — президент России, и США будут действовать, исходя из этого.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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