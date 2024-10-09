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Политика ,  
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Литва установила «зубы дракона» на мостах на границе с Россией

Министр обороны Литвы пояснил, что укрепления находятся на объездном мосту у пограничного города Панямуне. Литву и Россию на этом участке границы разделяет река Неман. С другой стороны реки находится город Советск
Фото: laurynas.kasciunas / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)
Фото: laurynas.kasciunas / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)

Литва установила противотанковые заграждения (бетонные пирамидки, также именуемые «зубами дракона») на объездном мосту Панемуне — Советск, расположенном недалеко от границы с Россией, сообщил в Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) министр обороны Лауринас Касчюнас.

По его словам, в настоящее время фортифицированы уже несколько переправ через реку Неман. «Перекрыли еще один мост через Неман в Калининградскую область. «Зубы дракона» дополнят сварными металлическими балками. Литовская армия сейчас их тестирует, оценивая, как они сдерживают тяжелую технику», — написал он.

Касчюнас пояснил, что если одни мосты будут просто укреплены, то другие будут готовы ко взрыву, который произойдет по указанию разведки. Также он опубликовал фото, на котором видны бетонные «зубы дракона», установленные на мосту.

В сентябре Касчюнас сообщил, что в Литве разместили первые «зубы дракона» на подъезде к мосту Королевы Луизы в Панемуне. «Это предупредительный шаг, чтобы обеспечить более эффективную оборону», — пояснял министр. На этом мосту расположен действующий пункт пропуска через границу.

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Фото:Janis Laizans / Reuters

В июне Польша, Литва, Латвия и Эстония призвали Евросоюз построить эшелонированную линию обороны вдоль границы с Россией и Белоруссией. Лидеры четырех стран заявили, что для этого потребуется финансовая поддержка всех стран — членов ЕС. Некоторые опрошенные Reuters дипломаты оценили стоимость строительства такой оборонительной линии вдоль 700-километровой границы примерно в $2,67 млрд.

До этого, 20 августа, глава литовского Минобороны сообщил о начале строительства в Литве военной базы, на которой планируют разместить 4 тыс. немецких военнослужащих. Площадь военной базы составит 170 га, на ней разместят 20 зданий, вертолетные площадки, тренировочные поля и другие объекты.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Литва укрепления Калининградская область оборона мосты
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