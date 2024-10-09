Как суперураган во Флориде способен повлиять на выборы президента США Удар стихии может как помочь, так и навредить Дональду Трампу

В ночь на 10 октября на Флориду обрушится, вероятно, один из самых разрушительных ураганов в истории. Как он занял центральное место в президентской гонке и почему может сыграть на руку Дональду Трампу — в статье РБК

Фото: Jose Luis Gonzalez / Reuters

Что известно про ураган «Милтон»

Тропический шторм «Милтон» сформировался в Мексиканском заливе 5 октября и уже на следующий день был переквалифицирован в ураган 1-й категории, а к 7 октября достиг максимальной, 5-й категории. Сейчас он ослаб до 4-й категории. Ожидается, что «Милтон» достигнет берегов США вечером 9 октября или ранним утром 10 октября, скорость порывов ветра составит 180–210 км/ч.

Власти Флориды объявили обязательную эвакуацию в 11 округах штата, в которых проживает около 5,9 млн человек, на дорогах образовались длинные пробки. Метеорологи полагают, что ураган пройдет через один из крупнейших городов штата, Тампу, и может спровоцировать штормовой нагон воды с высотой волн в 3–4,5 м. «Этот ураган — катастрофа, и я скажу без всякой драматизации: если вы решите остаться в одной из этих эвакуационных зон, вы умрете», — заявила мэр Тампы Джейн Кастор в эфире CNN. На фоне надвигающегося урагана Джо Байден отменил все свои зарубежные поездки, включая визиты в Германию и Анголу на этой неделе.

Ученые называют «Милтон» одним из самых странных ураганов за историю наблюдений. Исследователь из Университета штата Колорадо Фил Клоцбах рассказал Associated Press, что менее чем за двое суток «Милтон» превратился из тропического шторма со скоростью ветра 65 км/ч в ураган высшей 5-й категории. Опрошенные Newsweek эксперты полагают, что впоследствии ураган может выйти за пределы существующей шкалы, если скорость порывов ветра превысит 300 км/ч. «Милтон» потенциально может стать одним из самых разрушительных ураганов в истории центральной и западной частей Флориды», — заявили в Национальном центре США по борьбе с ураганами.

Всего двумя неделями раньше, 26 сентября, на Флориду обрушился другой разрушительный ураган, «Хелен». Он прошел по юго-востоку США, сильнее всего ударив по Северной и Южной Каролине, Джорджии, Теннесси, Вирджинии и Кентукки. В результате погибли по меньшей мере 230 человек, что сделало ураган одним из самых смертоносных в истории США — больше жизней унесли только «Мария» (2017 год, 2975 погибших) и «Катрина» (2005 год, 1392 погибших). Ущерб от «Хелен» составил по меньшей мере $190 млрд.

Как ураган оказался в эпицентре предвыборной гонки

На протяжении последней недели бывший президент США и кандидат от Республиканской партии на выборах 2024 года Дональд Трамп неоднократно выступал с критикой действий нынешней администрации в связи с ураганом «Хелен». Он, в частности, заявил, будто у Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям (FEMA) не осталось средств для ликвидации последствий, поскольку средства из его бюджета потратили на мигрантов, объединив тем самым тему ураганов с ключевым лейтмотивом своей предвыборной кампании — миграционным кризисом на границе с Мексикой.

«[Вице-президент США] Камала [Харрис] потратила все деньги FEMA, миллиарды долларов, на жилье для нелегальных мигрантов», — сказал Трамп на предвыборном митинге в Мичигане 3 октября. Он также заявил, будто пострадавшие районы, где живут сторонники Республиканской партии, практически не получили помощи от федерального правительства, и опубликовал ролик, в котором местные жители жалуются, что практически не видят сотрудников FEMA, а ликвидацией последствий урагана занимаются волонтеры.

Похожие заявления распространяют и многие его однопартийцы-конгрессмены. Одна из наиболее рьяных сторонниц Трампа в палате представителей Марджори Тейлор Грин опубликовала в соцсети X карту пострадавших от «Хелен» регионов, наложенную на карту избирательных округов, поддерживающих республиканцев, и заявила, что «разрушения от урагана могут повлиять на выборы». Вслед за этим она написала, что «они» (видимо, администрация Байдена) «контролируют погоду». «Нелепо, когда кто-то лжет и говорит, что это невозможно», — заявила конгрессвумен. В Сети также распространяются ничем не подтверждаемые слухи, что власти якобы планируют снести целый город в Северной Каролине вместе с телами погибших и изъяли участки у выживших местных жителей.

Трамп утверждает, что федеральное правительство предоставляет людям, лишившимся домов из-за урагана, всего $750 в качестве материальной поддержки. «И при этом мы отправляем десятки миллиардов долларов в зарубежные страны, о которых большинство людей никогда не слышали. Они предлагают им [пострадавшим] $750. А ведь те лишились всего», — заявил Трамп на предвыборном митинге 5 октября.

Как поясняет NPR, речь идет лишь об одной из нескольких выплат FEMA, которая предназначена для покрытия первостепенных нужд — покупку еды, воды, детских смесей и предметов первой необходимости. В FEMA также опровергли слова Трампа о том, что агентство оказалось без средств на борьбу с последствиями ураганов, поскольку их якобы выделили на помощь мигрантам. У ведомства действительно есть программа, в рамках которой в 2024 финансовом году (закончился в конце сентября) $640,9 млн были выданы в виде грантов неправительственным организациям, занимающимся предоставлением временного жилища и услуг мигрантам, ожидающим решения властей по их праву находиться в США. Однако деятельность FEMA непосредственно по ликвидации последствий ураганов финансируется через специальный Фонд помощи пострадавшим от стихийных бедствий, средства из которого не могут быть перенаправлены на другие программы. «У FEMA сейчас достаточно денег для немедленного реагирования и восстановления [после удара стихии]», — говорится на специальной странице ведомства, посвященной развенчиванию слухов. 25 сентября конгресс США согласовал выделение временного финансирования госведомствам до 20 декабря, чтобы предотвратить шатдаун — приостановку работы правительственных учреждений — из-за отсутствия полноценного бюджета на новый 2025 финансовый год. FEMA получило $20 млрд ($8 млрд из этой суммы предназначено для проектов по ликвидации ущерба от предыдущих ураганов). Против принятия временного бюджета проголосовали 110 конгрессменов-республиканцев. Министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас заявил 2 октября, что и этих средств может оказаться недостаточно, чтобы FEMA «продержалось до конца сезона ураганов».

Камала Харрис, кандидат Демпартии США в президенты, обвинила Трампа в распространении лжи и дезинформации о помощи, доступной пострадавшим от урагана. «Это чрезвычайно безответственно: он делает это ради себя самого, а не ради вас. А реальность такова, что FEMA располагает достаточным количеством ресурсов и они доступны людям, отчаянно нуждающимся в них», — заявила Харрис. К критике республиканцев присоединилась и глава FEMA Дин Крисуэлл, которая заявила, что риторика Трампа вселяет в людей страх, что правительство не поможет им. «Это действительно позор, что мы ставим политику выше помощи людям», — резюмировала она.

Как стихийные бедствия влияют на итоги выборов

До общенационального дня голосования 5 ноября остается чуть меньше месяца, и то, как республиканцы и демократы проявят себя во время одного из наиболее разрушительных ураганов в истории США, может повлиять на исход выборов. Основное внимание будет приковано к Харрис как к представителю действующей администрации.

Согласно усредненным данным опросов общественного мнения, агрегированным порталом FiveThirtyEight, по состоянию на 8 октября Харрис по-прежнему имеет небольшой отрыв от Трампа — 2,6%. Недавний опрос Morning Consult, проведенный 4–6 октября, и вовсе дает ей преимущество в 6%. 8 октября другое исследование, проведенное The New York Times и Сиенским колледжем и считающееся одним из самых надежных, впервые с момента вступления Харрис в гонку указало на ее превосходство над Трампом.

CNN отмечает, что ураган станет важным вызовом для Харрис: ей придется показать, насколько она готова справиться с давлением СМИ в условиях кризиса. Кроме того, она должна продемонстрировать способность проявлять сочувствие к жертвам стихийного бедствия, а также навыки управления федеральным правительством.

«Однако любые неудачи федеральных спасательных служб, после того как, как ожидается, шторм обрушится на [Флориду] вечером среды или утром четверга, могут преследовать ее до выборов в следующем месяце», — отмечает политический обозреватель телеканала Стивен Коллинсон. Он подчеркивает, что даже в случае успеха федерального правительства в преодолении последствий урагана Трамп может выставить все в невыгодном для Харрис свете.

The Washington Post также выделяет ураган «Милтон» в качестве одного из решающих факторов предстоящих выборов, в том числе потому что он обрушится на колеблющиеся штаты — Джорджию и Северную Каролину, где позиции Трампа и Харрис очень близки. На оба эти штата приходится 32 выборщика, и победа в них может стать для одного из кандидатов билетом в Белый дом.

Основной ущерб от урагана понесет Флорида, избиратели которой на протяжении предыдущих двух электоральных циклов голосовали за Трампа, правда, с небольшим перевесом — в 1,2% в 2016 году и в 3,3% в 2020-м. Поллстер RMG Research, традиционно симпатизирующий республиканцам, утверждает, что сейчас Харрис отстает от Трампа во Флориде всего на 2%. Но исследование The New York Times и Сиенского колледжа дает республиканцу преимущество в 13% в его домашнем штате. Если Харрис каким-то образом удастся получить 30 выборщиков от Флориды, то она практически наверняка станет следующим президентом США, отмечает WP.

Обозреватель The Washington Post Аарон Блейк, впрочем, допускает, что ураган скорее может навредить Трампу. По его мнению, примеры из недавнего прошлого свидетельствуют, что стихийные бедствия приводят к снижению явки в пострадавших регионах, а в случае с ураганом «Хелен» это преимущественно те, где позиции прочнее у республиканцев. Это осознает и Трамп, который заявил в интервью Fox News 7 октября, что его сторонники «проголосуют, даже если им придется ползти к кабинке для голосования». Блейк также напоминает, что в прошлом успех при ликвидации последствий ураганов, происходивших в преддверии важных выборов, играл на руку обеим партиям. Так, сотрудничество Барака Обамы с республиканским губернатором Нью-Джерси во время урагана «Сэнди» за неделю до выборов 2012 года помогло президенту-демократу заручиться поддержкой 70% избирателей этого штата. А эффективная реакция республиканского губернатора Флориды Рона Десантиса на ураган «Иэн» в конце сентября 2022 года помогла ему переизбраться на пост главы штата с самым значительным с 1980-х перевесом над кандидатом от демократов.