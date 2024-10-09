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Политика ,  
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ФСБ сообщила о предотвращенном теракте в Смоленске

Мужчина пытался устроить подрыв в здании МВД в Смоленске, его задержали. При задержании он и двое полицейских пострадали, их госпитализировали
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

В Смоленске предотвратили попытку совершить теракт, сообщило управление ФСБ по региону.

Там рассказали, что в здание МВД 30-летний мужчина пытался пронести взрывное устройство. При задержании мужчина пострадал, контузии получили двое полицейских. Против задержанного возбудили уголовное дело.

В пресс-службе смоленского управления МВД уточнили РБК, что задержанный — житель «одного из соседних регионов». В ведомстве рассказали, что он зашел в административное здание и попытался подорвать самодельное взрывное устройство, его обезвредили полицейские из дежурной смены. Нападавший и двое полицейских получили ранения, их госпитализировали, «их жизни ничего не угрожает», добавили в смоленском МВД.

Спецслужбы днем 9 октября оцепляли центр города из-за припаркованного у здания МВД автомобиля. Машину Citroën, накрытую тентом, осмотрели силовики, писал телеграм-канал Mash. После этого на капоте автомобиля что-то взорвали, писал он. На месте работали кинологи и саперы.

Телеграм-каналы Baza и SHOT пишут, что нападавший — 30-летний Дмитрий Д. из Тверской области. Этот регион граничит со Смоленской областью.

В середине августа ФСБ сообщила о предотвращении теракта на объекте МВД в Тобольске Тюменской области. Двоих россиян, готовивших подрыв административного здания, задержали, у них нашли два самодельных зажигательных устройства и самодельное взрывное устройство. В ФСБ уточнили, что задержанные — сторонники идеологии массовых убийств. СК возбудил уголовное дело о приготовлении к теракту (ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК).

По данным Национального антитеррористического комитета на 13 августа, с начала года в России предотвратили 110 терактов, задержали более 1050 причастных к террористической деятельности и пресекли деятельность 45 террористических ячеек.

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Смоленск теракт задержание ФСБ МВД подрыв
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