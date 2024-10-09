«Украинская правда» обвинила офис Зеленского в давлении на журналистов
Офис президента Украины Владимира Зеленского прибегает «к длительному и системному давлению» на редакцию и отдельных журналистов «Украинской правды», пишет издание.
По его данным, речь идет о блокировании общения и участия в мероприятиях представителей власти, давлении на бизнес для остановки рекламного сотрудничества, а также «откровенно эмоциональном общении» Зеленского с журналистом «Украинской правды» Романом Кравцем.
«Эти и другие непубличные сигналы говорят о попытках повлиять на нашу редакционную политику», — говорится в материале. В редакции пообещали освещать «каждую попытку конкретных чиновников из офиса президента повлиять на журналистов «Украинской правды» и пригрозили последствиями «на международном уровне». «Каждая подобная попытка лишь укрепляет нашу мотивацию разоблачать коррупцию и неэффективное управление в высших эшелонах власти», — говорится в статье.
Диалог между Кравцем и Зеленским состоялся месяцем ранее в ходе форума «Украина 2024. Независимость». Журналист попросил главу государства оценить эффективность его команды на фоне проблем с экономикой, энергетикой, правоохранительной системой и другими отраслями. В частности, Кравец привел в пример деятельность зампреда офиса президента Олега Татарова, который имел подозрение от Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины и стал фигурантом ряда журналистских расследований.
Интернет-издание «Украинская правда» было основано журналистом Георгием Гонгадзе в 2000 году. Его главный редактор — Севгиль Мусаева. Издание называет своими ценностями независимость, объективность и возможность свободно говорить правду. Мусаева в 2022 году стала лауреатом Международной премии за свободу прессы.
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