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Политика ,  
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«Украинская правда» обвинила офис Зеленского в давлении на журналистов

Редакция «Украинской правды» обвинила офис Зеленского в давлении и пообещала освещать каждый подобный случай, что, по ее мнению, грозит последствиями на «международном уровне»
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Reuters)

Офис президента Украины Владимира Зеленского прибегает «к длительному и системному давлению» на редакцию и отдельных журналистов «Украинской правды», пишет издание.

По его данным, речь идет о блокировании общения и участия в мероприятиях представителей власти, давлении на бизнес для остановки рекламного сотрудничества, а также «откровенно эмоциональном общении» Зеленского с журналистом «Украинской правды» Романом Кравцем.

«Эти и другие непубличные сигналы говорят о попытках повлиять на нашу редакционную политику», — говорится в материале. В редакции пообещали освещать «каждую попытку конкретных чиновников из офиса президента повлиять на журналистов «Украинской правды» и пригрозили последствиями «на международном уровне». «Каждая подобная попытка лишь укрепляет нашу мотивацию разоблачать коррупцию и неэффективное управление в высших эшелонах власти», — говорится в статье.

Диалог между Кравцем и Зеленским состоялся месяцем ранее в ходе форума «Украина 2024. Независимость». Журналист попросил главу государства оценить эффективность его команды на фоне проблем с экономикой, энергетикой, правоохранительной системой и другими отраслями. В частности, Кравец привел в пример деятельность зампреда офиса президента Олега Татарова, который имел подозрение от Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины и стал фигурантом ряда журналистских расследований.

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Андрей Богдан и Владимир Зеленский (слева направо)
«Олег Татаров вместе с Василием Малюком (главой Службы безопасности Украины. — РБК) убивали чеченцев в Украине, в Киеве, пока вас здесь не было. Мало? Выгнать его, чтобы его убили русские?» — ответил Зеленский (цитата по «Интерфакс-Украина»). Речь шла об обороне украинской столицы в 2022 году.

Интернет-издание «Украинская правда» было основано журналистом Георгием Гонгадзе в 2000 году. Его главный редактор — Севгиль Мусаева. Издание называет своими ценностями независимость, объективность и возможность свободно говорить правду. Мусаева в 2022 году стала лауреатом Международной премии за свободу прессы.

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Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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