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Военная операция на Украине ,  
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Богомаз сообщил об уничтожении еще четырех дронов

Сюжет
Военная операция на Украине
Таким образом, всего за ночь над Брянской областью уничтожили 12 дронов

Еще четыре беспилотника сбиты над Брянской областью, сообщил губернатор Александр Богомаз в телеграм-канале.

«Экстренные и оперативные службы работают на местах. Спасибо нашим подразделениям ПВО!» — написал он.

Таким образом, всего за ночь над регионом уничтожили 12 дронов.

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Об уничтожении первого дрона в ночь на 9 октября Богомаз сообщил в 00:39, примерно через полтора часа над регионом был сбит еще один БПЛА.

В 02:48 губернатор рассказал, что над областью сбили еще шесть беспилотников. «Пострадавших и разрушений нет», — уточнял он.

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Персоны
Елена Чернышова
Александр Богомаз Брянская область беспилотники
Александр Богомаз фото

Александр Богомаз

политик, бизнесмен, губернатор Брянской области
23 февраля 1961 года
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