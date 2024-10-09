Богомаз сообщил об уничтожении еще четырех дронов
Еще четыре беспилотника сбиты над Брянской областью, сообщил губернатор Александр Богомаз в телеграм-канале.
«Экстренные и оперативные службы работают на местах. Спасибо нашим подразделениям ПВО!» — написал он.
Таким образом, всего за ночь над регионом уничтожили 12 дронов.
Об уничтожении первого дрона в ночь на 9 октября Богомаз сообщил в 00:39, примерно через полтора часа над регионом был сбит еще один БПЛА.
В 02:48 губернатор рассказал, что над областью сбили еще шесть беспилотников. «Пострадавших и разрушений нет», — уточнял он.
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