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Военная операция на Украине ,  
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Над Брянской областью сбили еще шесть беспилотников

Губернатор Богомаз: над Брянской областью сбили еще шесть беспилотников
Сюжет
Военная операция на Украине
До этого губернатор сообщал об уничтожении дрона в 02:05 и в 00:39. Он уточнил, что пострадавших и разрушений нет

Силы ПВО уничтожили еще шесть беспилотников над Брянской областью, сообщил губернатор Александр Богомаз в телеграм-канале.

«Наши силы ПВО продолжают уничтожение вражеских БпЛА над территорией Брянской области», — написал он.

Глава региона уточнил, что пострадавших и разрушений нет.

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До этого Богомаз сообщал об уничтожении дрона в 02:05 и в 00:39.

Атаке беспилотников ночью подвергся и Щербиновский район Краснодарского края. По словам губернатора Вениамина Кондратьева, в селе Шабельское из-за падения обломков дрона в частном домовладении выбило стекла, также была повреждена газовая труба. В результате атаки никто не пострадал, газ был перекрыт.

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Елена Чернышова
Брянская область Александр Богомаз беспилотники
Александр Богомаз фото

Александр Богомаз

политик, бизнесмен, губернатор Брянской области
23 февраля 1961 года
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