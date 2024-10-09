Над Брянской областью сбили еще шесть беспилотников
Силы ПВО уничтожили еще шесть беспилотников над Брянской областью, сообщил губернатор Александр Богомаз в телеграм-канале.
«Наши силы ПВО продолжают уничтожение вражеских БпЛА над территорией Брянской области», — написал он.
Глава региона уточнил, что пострадавших и разрушений нет.
До этого Богомаз сообщал об уничтожении дрона в 02:05 и в 00:39.
Атаке беспилотников ночью подвергся и Щербиновский район Краснодарского края. По словам губернатора Вениамина Кондратьева, в селе Шабельское из-за падения обломков дрона в частном домовладении выбило стекла, также была повреждена газовая труба. В результате атаки никто не пострадал, газ был перекрыт.
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