Губернатор Богомаз: над Брянской областью сбили еще шесть беспилотников

Над Брянской областью сбили еще шесть беспилотников

До этого губернатор сообщал об уничтожении дрона в 02:05 и в 00:39. Он уточнил, что пострадавших и разрушений нет

Силы ПВО уничтожили еще шесть беспилотников над Брянской областью, сообщил губернатор Александр Богомаз в телеграм-канале.

«Наши силы ПВО продолжают уничтожение вражеских БпЛА над территорией Брянской области», — написал он.

Глава региона уточнил, что пострадавших и разрушений нет.

До этого Богомаз сообщал об уничтожении дрона в 02:05 и в 00:39.

Атаке беспилотников ночью подвергся и Щербиновский район Краснодарского края. По словам губернатора Вениамина Кондратьева, в селе Шабельское из-за падения обломков дрона в частном домовладении выбило стекла, также была повреждена газовая труба. В результате атаки никто не пострадал, газ был перекрыт.