Что о выборах, обысках и покушении рассказала в мемуарах Мелания Трамп

8 октября, меньше чем за месяц до президентских выборов, в США вышли мемуары Мелании Трамп. Что бывшая первая леди поведала о покушении на мужа и его отказе признать итоги предыдущих выборов — в статье РБК

Мелания Трамп (Фото: Scott Olson / Getty Images)

Про непризнание итогов выборов 2020 года

Почти 300-страничные мемуары Мелании Трамп, вышедшие в издательстве Skyhorse и непретенциозно названные «Мелания» (есть в распоряжении РБК), охватывают основные вехи ее жизни — модельную карьеру, переезд в США, знакомство с Дональдом Трампом, материнство и деятельность в качестве первой леди США. Однако наибольший интерес для политологов и избирателей сейчас представляют ее воспоминания о событиях, последовавших за президентскими выборами 2020 года, когда Трамп проиграл Джо Байдену, но отказался признать поражение и обвинил политических оппонентов в фальсификации выборов. О том, что борьба велась нечестно, говорит и Мелания Трамп: по ее словам, «СМИ, крупные технологические компании и дипстейт были полны решимости предотвратить переизбрание Дональда любыми необходимыми средствами».

«Мейнстримные СМИ расширили свою кампанию ненависти и лжи против моего мужа. Они распространяли всевозможные лживые истории, от вранья про связи с Россией до Украины, эти истории бесконечно продвигались в социальных сетях. В то же время средства массовой информации, казалось, были странным образом не заинтересованы в освещении новостей, которые могли бы нанести ущерб кампании оппозиции», — пишет она.

Бывшая первая леди также сетует на затянувшийся процесс подсчета бюллетеней (это произошло потому, что значительная часть голосов была подана по почте). «Выборы должны проводиться в один день, и избирательные участки должны закрываться в полночь. Голоса подсчитываются, и все. Нам нужна определенность. Именно так должны проводиться честные выборы. Нельзя продолжать подсчет голосов в течение нескольких дней, как они сделали. Это был настоящий бардак. Многие американцы и по сей день сомневаются в результатах выборов. Я не единственная, кто сомневается», — утверждает она.

Мелания Трамп рассказывает, что 6 января 2021 года была занята сборами и документированием произведенных под ее руководством изменений в исторических интерьерах Белого дома, когда сторонники ее супруга штурмовали конгресс. Об этом она узнала от пресс-секретаря, которая предложила ей осудить насилие. «Я не знала о событиях, происходящих в здании Капитолия. Традиционно глава аппарата первой леди держит ее в курсе по важным вопросам, касающимся нашей страны. Глава моего аппарата в Белом доме не смог этого сделать. Если бы я была полностью проинформирована обо всех деталях, я, естественно, немедленно осудила бы насилие, произошедшее в здании Капитолия», — пишет она.

Про обыски в поместье Мар-а-Лаго

Восьмого августа 2022 года десятки агентов Федерального бюро расследований (ФБР) США пришли с обысками во флоридское поместье Трампа. После того как республиканец покинул пост президента, Национальное управление архивов и документации США потребовало, чтобы он вернул документы, вывезенные из Белого дома в Мар-а-Лаго. Часть документов Трамп вернул в мае и июне, однако управление посчитало, что бывший президент незаконно оставил себе часть засекреченных материалов, и Минюст США добился судебного ордера на обыск, при котором агенты ФБР изъяли 103 документа разного уровня секретности — чтобы их вынести, понадобилось 33 коробки. В общей сложности агенты провели в поместье Трампа около девяти часов.

Мелания Трамп вспоминает, что в это время и она, и супруг с сыном были в Нью-Йорке. По ее словам, они не могли поверить в происходившее, а «рейд» в их поместье «больше напоминал об авторитарных режимах, нежели чем о демократических принципах США». «Вместо того чтобы защитить нас, действия ФБР представляли собой политически мотивированное вторжение, связанное с личными президентскими документами моего мужа. Наблюдая из Нью-Йорка за кадрами, снятыми с вертолета, на которых агенты окружали наш дом, я испытала глубокое чувство личного оскорбления… Я полностью отдавала себе отчет, на что могут пойти политические противники моего мужа, но такое развитие событий пробило новое дно», — пишет она.

По утверждению бывшей первой леди, на протяжении всего времени обысков внутрь поместья не пускали даже адвокатов Трампа, а агенты «перевернули вверх дном» весь дом, копались даже в ее личных вещах, включая одежду и медицинские документы, и обыскали комнату их сына. «Гнев, который я испытывала, усугублялся осознанием, что незнакомцы вторглись в мое личное пространство и рылись в моих вещах. Я не была уверена, забрали ли они что-нибудь из моих вещей. Атмосфера в доме была пропитана негативной энергией и запятнана вторжением. Я восприняла этот акт, который хотя и был осуществлен федеральным агентством, предположительно занимающимся нашей защитой, как подрыв доверия и безопасности», — вспоминает она.

Про покушение на Дональда Трампа

Мелания Трамп рассказывает, что 13 июля 2024 года по телевизору смотрела выступление супруга на предвыборном митинге в Батлере, но поставила его на паузу на пять минут, чтобы сделать домашние дела. Вскоре ей позвонила ее помощница и сообщила о стрельбе, но сразу сказала, что с Трампом все в порядке.

«Я бросилась к телевизору и нажала на play. Я не могла поверить в то, что видела. Стоя как вкопанная перед телевизором, я наблюдала за разворачивающимся хаосом: стрельба, Дональд, инстинктивно хватающийся за голову, и немедленная реакция агентов Секретной службы, прикрывающих его. Хотя глава моего аппарата утверждала, что Дональд не пострадал, видеозапись свидетельствовала об обратном», — пишет Мелания. Бывшая первая леди попыталась дозвониться до супруга, но безуспешно. Тогда она позвонила охранявшим его агентам Секретной службы, которые рассказали, что экс-президент в больнице, и спустя некоторое время передали ему трубку.

Вскоре о покушении сообщили их сыну Бэррону, и вместе с Меланией он посмотрел запись инцидента. «Могу ли я объяснить, насколько травмирующим является для ребенка то, что он стал свидетелем покушения на убийство своего отца? Непрекращающийся показ видеозаписи митинга в новостях только усилил наше беспокойство. Каждый раз, когда мы видели окровавленное лицо Дональда, мне приходилось напоминать себе, что я только что разговаривала с ним, слышала его голос и знала, что он в безопасности», — вспоминает женщина.

Бывшая первая леди называет факт, что ее муж пережил покушение, «не чем иным, как чудом»: если бы в момент выстрела Трамп не повернулся резко направо, то покушение имело бы «трагичные и ужасные последствия». «Наша нация переживает переломный момент. У нас есть выбор: быть разорванными на части насилием, ненавистью и расколом или объединиться в духе любви, доброты и общечеловеческих ценностей. Крайне важно, чтобы мы выбрали последнее, пока не стало слишком поздно», — заключает автор.

Про скандалы и невинные жесты

Мелания Трамп также разбирает несколько скандальных эпизодов, связанных с ее пребыванием в Белом доме. Один из них связан с курткой, которую она надела, когда посещала детей мигрантов, задержанных на границе с Мексикой, в июне 2018 года — на ней было написано: I REALLY DON’T CARE, DO U? («Мне действительно все равно, а тебе?»). По ее словам, выбор одежды был продиктован ее желанием отомстить СМИ за «искаженные сюжеты» и «негатив». «Однако я была полна решимости не допустить, чтобы лживые сообщения СМИ повлияли на мою миссию по оказанию помощи детям и их семьям на границе. Я решила дать им понять, что их критика никогда не помешает мне делать то, что я считаю правильным. Чтобы подчеркнуть это, я надела особую куртку, садясь в самолет, и эта куртка быстро стала знаменитой», — пишет мемуаристка.

Она также вспоминает известный случай, когда оттолкнула руку своего мужа после прилета в Израиль, — видео с этим жестом стало вирусным, и многие комментаторы писали о разладе в семье президента США. Мелания поясняет, что по протоколу президент США и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху должны были идти вровень, а их жены — идти следом. Однако израильский лидер взял супругу за руку, а Трамп пошел вровень с ними; Мелания же вышла немного вперед. «Красная дорожка просто не могла вместить нас всех четверых в ряд. Я позволила своему мужу продолжить прогулку с премьер-министром и его женой, решив отойти на шаг назад. Когда он протянул мне руку, я оттолкнула ее, показав, что вполне довольна самостоятельной прогулкой. Это был незначительный невинный жест, не более того», — утверждает она.

Мелания Трамп также вспоминает о скандале, вызванном ее речью на съезде Республиканской партии в июле 2016 года, — тогда ее обвинили в плагиате (ее выступление напоминало заявления Мишель Обамы на партийном съезде демократов в 2008 году). Автор рассказывает, что обратилась к сотруднице Trump Organization и предвыборной кампании мужа Мередит Макивер за помощью в написании речи. Работая над текстом, она будто бы прочла Макивер слова Мишель Обамы о важности упорного труда, честности и доброты — те же ценности, по словам бывшей первой леди, ей привили ее родители. И Макивер, как утверждает Мелания, впоследствии по ошибке включила их в черновик речи, приняв за слова самой первой леди. Советники Трампа хотя и посоветовали некоторые правки, но не заметили в тексте плагиата. Скандал разразился вскоре после того, как чета Трампов покинула партийный съезд.

«Оглядываясь назад, я понимаю, что слишком полагалась на других в этом важном начинании. У меня не было опыта работы с протоколами и процедурами проведения национальных собраний, и я полагала, что профессионалы, участвующие в кампании, сделают все необходимое и уместное для такого важного выступления. Я верила, что все политические и юридические проверки были проведены, но тогда я поняла, что предвыборная кампания и съезд Республиканской партии предоставили меня самой себе», — вспоминает она. По словам миссис Трамп, муж так и не смог ей объяснить, почему ее речь не проверили на плагиат, а сама она почувствовала себя преданной и брошенной.

О секс-скандалах вокруг своего супруга, включая нашумевшее дело о выплатах порноактрисе Сторми Дэниелс, Мелания Трамп в мемуарах не упоминает.

Про право женщин на аборт

Одно из самых нашумевших мест мемуаров касается права женщин на аборт — фрагмент с этим высказыванием представители бывшей леди предоставили журналистам еще до официального выхода книги. «Крайне важно гарантировать женщинам самостоятельность в принятии решения, хотят ли они иметь детей, исходя из их собственных убеждений, без какого-либо вмешательства или давления со стороны властей. Почему кто-то, кроме самой женщины, должен иметь право определять, что ей делать со своим телом?» — задается она вопросом. Запреты на прерывание нежелательной беременности «равносильны лишению женщины контроля над собственным телом», считает Трамп.

В интервью Fox News в преддверии выхода книги бывшая первая леди рассказала, что супруг знал о ее взглядах по этому вопросу с момента их знакомства, но позволяет ей «быть собой».