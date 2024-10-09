Что о выборах, обысках и покушении рассказала в мемуарах Мелания Трамп

Что о выборах, обысках и покушении рассказала в мемуарах Мелания ТрампОб истории со Сторми Дэниелс в книге ни слова
Про непризнание итогов выборов 2020 года
Почти 300-страничные мемуары Мелании Трамп, вышедшие в издательстве Skyhorse и непретенциозно названные «Мелания» (есть в распоряжении РБК), охватывают основные вехи ее жизни — модельную карьеру, переезд в США, знакомство с Дональдом Трампом, материнство и деятельность в качестве первой леди США. Однако наибольший интерес для политологов и избирателей сейчас представляют ее воспоминания о событиях, последовавших за президентскими выборами 2020 года, когда Трамп проиграл Джо Байдену, но отказался признать поражение и обвинил политических оппонентов в фальсификации выборов. О том, что борьба велась нечестно, говорит и Мелания Трамп: по ее словам, «СМИ, крупные технологические компании и дипстейт были полны решимости предотвратить переизбрание Дональда любыми необходимыми средствами».
«Мейнстримные СМИ расширили свою кампанию ненависти и лжи против моего мужа. Они распространяли всевозможные лживые истории, от вранья про связи с Россией до Украины, эти истории бесконечно продвигались в социальных сетях. В то же время средства массовой информации, казалось, были странным образом не заинтересованы в освещении новостей, которые могли бы нанести ущерб кампании оппозиции», — пишет она.
Бывшая первая леди также сетует на затянувшийся процесс подсчета бюллетеней (это произошло потому, что значительная часть голосов была подана по почте). «Выборы должны проводиться в один день, и избирательные участки должны закрываться в полночь. Голоса подсчитываются, и все. Нам нужна определенность. Именно так должны проводиться честные выборы. Нельзя продолжать подсчет голосов в течение нескольких дней, как они сделали. Это был настоящий бардак. Многие американцы и по сей день сомневаются в результатах выборов. Я не единственная, кто сомневается», — утверждает она.
Мелания Трамп рассказывает, что 6 января 2021 года была занята сборами и документированием произведенных под ее руководством изменений в исторических интерьерах Белого дома, когда сторонники ее супруга штурмовали конгресс. Об этом она узнала от пресс-секретаря, которая предложила ей осудить насилие. «Я не знала о событиях, происходящих в здании Капитолия. Традиционно глава аппарата первой леди держит ее в курсе по важным вопросам, касающимся нашей страны. Глава моего аппарата в Белом доме не смог этого сделать. Если бы я была полностью проинформирована обо всех деталях, я, естественно, немедленно осудила бы насилие, произошедшее в здании Капитолия», — пишет она.
Про обыски в поместье Мар-а-Лаго
Восьмого августа 2022 года десятки агентов Федерального бюро расследований (ФБР) США пришли с обысками во флоридское поместье Трампа. После того как республиканец покинул пост президента, Национальное управление архивов и документации США потребовало, чтобы он вернул документы, вывезенные из Белого дома в Мар-а-Лаго. Часть документов Трамп вернул в мае и июне, однако управление посчитало, что бывший президент незаконно оставил себе часть засекреченных материалов, и Минюст США добился судебного ордера на обыск, при котором агенты ФБР изъяли 103 документа разного уровня секретности — чтобы их вынести, понадобилось 33 коробки. В общей сложности агенты провели в поместье Трампа около девяти часов.
Мелания Трамп вспоминает, что в это время и она, и супруг с сыном были в Нью-Йорке. По ее словам, они не могли поверить в происходившее, а «рейд» в их поместье «больше напоминал об авторитарных режимах, нежели чем о демократических принципах США». «Вместо того чтобы защитить нас, действия ФБР представляли собой политически мотивированное вторжение, связанное с личными президентскими документами моего мужа. Наблюдая из Нью-Йорка за кадрами, снятыми с вертолета, на которых агенты окружали наш дом, я испытала глубокое чувство личного оскорбления… Я полностью отдавала себе отчет, на что могут пойти политические противники моего мужа, но такое развитие событий пробило новое дно», — пишет она.
По утверждению бывшей первой леди, на протяжении всего времени обысков внутрь поместья не пускали даже адвокатов Трампа, а агенты «перевернули вверх дном» весь дом, копались даже в ее личных вещах, включая одежду и медицинские документы, и обыскали комнату их сына. «Гнев, который я испытывала, усугублялся осознанием, что незнакомцы вторглись в мое личное пространство и рылись в моих вещах. Я не была уверена, забрали ли они что-нибудь из моих вещей. Атмосфера в доме была пропитана негативной энергией и запятнана вторжением. Я восприняла этот акт, который хотя и был осуществлен федеральным агентством, предположительно занимающимся нашей защитой, как подрыв доверия и безопасности», — вспоминает она.
Про покушение на Дональда Трампа
Мелания Трамп рассказывает, что 13 июля 2024 года по телевизору смотрела выступление супруга на предвыборном митинге в Батлере, но поставила его на паузу на пять минут, чтобы сделать домашние дела. Вскоре ей позвонила ее помощница и сообщила о стрельбе, но сразу сказала, что с Трампом все в порядке.
«Я бросилась к телевизору и нажала на play. Я не могла поверить в то, что видела. Стоя как вкопанная перед телевизором, я наблюдала за разворачивающимся хаосом: стрельба, Дональд, инстинктивно хватающийся за голову, и немедленная реакция агентов Секретной службы, прикрывающих его. Хотя глава моего аппарата утверждала, что Дональд не пострадал, видеозапись свидетельствовала об обратном», — пишет Мелания. Бывшая первая леди попыталась дозвониться до супруга, но безуспешно. Тогда она позвонила охранявшим его агентам Секретной службы, которые рассказали, что экс-президент в больнице, и спустя некоторое время передали ему трубку.
Вскоре о покушении сообщили их сыну Бэррону, и вместе с Меланией он посмотрел запись инцидента. «Могу ли я объяснить, насколько травмирующим является для ребенка то, что он стал свидетелем покушения на убийство своего отца? Непрекращающийся показ видеозаписи митинга в новостях только усилил наше беспокойство. Каждый раз, когда мы видели окровавленное лицо Дональда, мне приходилось напоминать себе, что я только что разговаривала с ним, слышала его голос и знала, что он в безопасности», — вспоминает женщина.
Бывшая первая леди называет факт, что ее муж пережил покушение, «не чем иным, как чудом»: если бы в момент выстрела Трамп не повернулся резко направо, то покушение имело бы «трагичные и ужасные последствия». «Наша нация переживает переломный момент. У нас есть выбор: быть разорванными на части насилием, ненавистью и расколом или объединиться в духе любви, доброты и общечеловеческих ценностей. Крайне важно, чтобы мы выбрали последнее, пока не стало слишком поздно», — заключает автор.
Про скандалы и невинные жесты
Мелания Трамп также разбирает несколько скандальных эпизодов, связанных с ее пребыванием в Белом доме. Один из них связан с курткой, которую она надела, когда посещала детей мигрантов, задержанных на границе с Мексикой, в июне 2018 года — на ней было написано: I REALLY DON’T CARE, DO U? («Мне действительно все равно, а тебе?»). По ее словам, выбор одежды был продиктован ее желанием отомстить СМИ за «искаженные сюжеты» и «негатив». «Однако я была полна решимости не допустить, чтобы лживые сообщения СМИ повлияли на мою миссию по оказанию помощи детям и их семьям на границе. Я решила дать им понять, что их критика никогда не помешает мне делать то, что я считаю правильным. Чтобы подчеркнуть это, я надела особую куртку, садясь в самолет, и эта куртка быстро стала знаменитой», — пишет мемуаристка.
Она также вспоминает известный случай, когда оттолкнула руку своего мужа после прилета в Израиль, — видео с этим жестом стало вирусным, и многие комментаторы писали о разладе в семье президента США. Мелания поясняет, что по протоколу президент США и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху должны были идти вровень, а их жены — идти следом. Однако израильский лидер взял супругу за руку, а Трамп пошел вровень с ними; Мелания же вышла немного вперед. «Красная дорожка просто не могла вместить нас всех четверых в ряд. Я позволила своему мужу продолжить прогулку с премьер-министром и его женой, решив отойти на шаг назад. Когда он протянул мне руку, я оттолкнула ее, показав, что вполне довольна самостоятельной прогулкой. Это был незначительный невинный жест, не более того», — утверждает она.
Мелания Трамп также вспоминает о скандале, вызванном ее речью на съезде Республиканской партии в июле 2016 года, — тогда ее обвинили в плагиате (ее выступление напоминало заявления Мишель Обамы на партийном съезде демократов в 2008 году). Автор рассказывает, что обратилась к сотруднице Trump Organization и предвыборной кампании мужа Мередит Макивер за помощью в написании речи. Работая над текстом, она будто бы прочла Макивер слова Мишель Обамы о важности упорного труда, честности и доброты — те же ценности, по словам бывшей первой леди, ей привили ее родители. И Макивер, как утверждает Мелания, впоследствии по ошибке включила их в черновик речи, приняв за слова самой первой леди. Советники Трампа хотя и посоветовали некоторые правки, но не заметили в тексте плагиата. Скандал разразился вскоре после того, как чета Трампов покинула партийный съезд.
«Оглядываясь назад, я понимаю, что слишком полагалась на других в этом важном начинании. У меня не было опыта работы с протоколами и процедурами проведения национальных собраний, и я полагала, что профессионалы, участвующие в кампании, сделают все необходимое и уместное для такого важного выступления. Я верила, что все политические и юридические проверки были проведены, но тогда я поняла, что предвыборная кампания и съезд Республиканской партии предоставили меня самой себе», — вспоминает она. По словам миссис Трамп, муж так и не смог ей объяснить, почему ее речь не проверили на плагиат, а сама она почувствовала себя преданной и брошенной.
О секс-скандалах вокруг своего супруга, включая нашумевшее дело о выплатах порноактрисе Сторми Дэниелс, Мелания Трамп в мемуарах не упоминает.
Про право женщин на аборт
Одно из самых нашумевших мест мемуаров касается права женщин на аборт — фрагмент с этим высказыванием представители бывшей леди предоставили журналистам еще до официального выхода книги. «Крайне важно гарантировать женщинам самостоятельность в принятии решения, хотят ли они иметь детей, исходя из их собственных убеждений, без какого-либо вмешательства или давления со стороны властей. Почему кто-то, кроме самой женщины, должен иметь право определять, что ей делать со своим телом?» — задается она вопросом. Запреты на прерывание нежелательной беременности «равносильны лишению женщины контроля над собственным телом», считает Трамп.
В интервью Fox News в преддверии выхода книги бывшая первая леди рассказала, что супруг знал о ее взглядах по этому вопросу с момента их знакомства, но позволяет ей «быть собой».
В 2022 году судьи Верховного суда США, назначенные еще при администрации Дональда Трампа, отменили историческое решение по делу Роу против Уэйда от 1973 года, которое гарантировало конституционную защиту права на аборт на федеральном уровне, этот вопрос отдали на усмотрение властей штатов. С тех пор наиболее консервативные из них ввели ограничения на прерывание беременности даже в случае инцестов, изнасилований и медицинских осложнений. В нескольких случаях это привело к гибели беременных женщин.
Тема абортов — одна из ключевых на президентских выборах в США. Демократы утверждают, что победа их оппонентов может привести к общенациональному запрету на аборты. Трамп же настаивает, что этот вопрос должны регулировать власти каждого штата, а не федеральное правительство. Он также пообещал, что наложит вето на общенациональный запрет на аборты.
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