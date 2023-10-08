Военные освободили заложников ХАМАС на юге Израиля

Израильские военные освободили десятки заложников, которых боевики ХАМАС несколько часов держали в столовой в кибуце Беэри на юге Израиля. Об этом сообщает The Times of Israel.

По данным телеканала «Кан», военные спасли не менее 48 человек. Силы Армии обороны Израиля все еще ведут в Беэри бои с боевиками ХАМАС, в кибуце включили сирены воздушной тревоги.

Израильские военные также спасли двоих заложников, удерживаемых в доме в городе Офаким на юге Израиля. Четырех боевиков ХАМАС, захвативших израильтян, убили. По крайней мере один военный ЦАХАЛ получил ранение.

Утром 7 октября ХАМАС начал военную операцию под названием «Буря Аль-Аксы». Израиль подвергся ракетной атаке с территории сектора Газа, отряды ХАМАСа проникли в приграничные районы на юге страны и начали захватывать заложников.

Пресс-секретарь боевого крыла ХАМАС Абу Убайда заявил телеканалу Al-Aqsa. что количество израильтян-заложников, которых увезли в сектор Газа, «во много раз больше, чем думает [премьер-министр Израиля Биньямин] Нетаньяху». По словам Убайды, пленных держат в различных местах по всей прибрежной полосе Газы.

Израиль в ответ на атаки ХАМАС начал операцию «Железные мечи» и стал наносить авиаудары по Газе. К вечеру ЦАХАЛ заявила, что восстановила контроль над большинством приграничных населенных пунктов. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что армия страны «использует всю свою мощь» для уничтожения ХАМАС, и заявил о начале наступления на Газу.

По данным Минздрава Израиля, более 300 человек погибли в результате атаки ХАМАСа, свыше 1,5 тыс. получили ранения. Жертвами израильских ударов, по данным палестинского Минздрава, стали более 230 жителей сектора Газа, еще свыше 1,7 тыс. были ранены.