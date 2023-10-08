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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Военные освободили заложников ХАМАС на юге Израиля

Военные ЦАХАЛ освободили заложников ХАМАС на юге Израиля
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт

Израильские военные освободили десятки заложников, которых боевики ХАМАС несколько часов держали в столовой в кибуце Беэри на юге Израиля. Об этом сообщает The Times of Israel.

По данным телеканала «Кан», военные спасли не менее 48 человек. Силы Армии обороны Израиля все еще ведут в Беэри бои с боевиками ХАМАС, в кибуце включили сирены воздушной тревоги.

Израильские военные также спасли двоих заложников, удерживаемых в доме в городе Офаким на юге Израиля. Четырех боевиков ХАМАС, захвативших израильтян, убили. По крайней мере один военный ЦАХАЛ получил ранение.

Утром 7 октября ХАМАС начал военную операцию под названием «Буря Аль-Аксы». Израиль подвергся ракетной атаке с территории сектора Газа, отряды ХАМАСа проникли в приграничные районы на юге страны и начали захватывать заложников.

Пресс-секретарь боевого крыла ХАМАС Абу Убайда заявил телеканалу Al-Aqsa. что количество израильтян-заложников, которых увезли в сектор Газа, «во много раз больше, чем думает [премьер-министр Израиля Биньямин] Нетаньяху». По словам Убайды, пленных держат в различных местах по всей прибрежной полосе Газы.

Израиль в ответ на атаки ХАМАС начал операцию «Железные мечи» и стал наносить авиаудары по Газе. К вечеру ЦАХАЛ заявила, что восстановила контроль над большинством приграничных населенных пунктов. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что армия страны «использует всю свою мощь» для уничтожения ХАМАС, и заявил о начале наступления на Газу.

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По данным Минздрава Израиля, более 300 человек погибли в результате атаки ХАМАСа, свыше 1,5 тыс. получили ранения. Жертвами израильских ударов, по данным палестинского Минздрава, стали более 230 жителей сектора Газа, еще свыше 1,7 тыс. были ранены.

Теги
ЦАХАЛ ХАМАС заложники Израиль Палестина
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