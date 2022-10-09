Байден и Шольц договорились продолжать санкционное давление на Россию

Они осудили вхождение четырех регионов в состав России и напомнили о призывах к Путину вывести российские войска с территории Украины

Джо Байден и Олаф Шольц (Фото: Thomas Lohnes / Getty Images)

США и Германия будут продолжать оказывать санкционное давление на Россию, об этом президент Джо Байден и канцлер Олаф Шольц договорились в ходе телефонного разговора, говорится на сайте кабмина ФРГ.

Они также осудили прошедшие в четырех регионах референдумы о присоединении к России и согласились с тем, что это является масштабным нарушением принципов устава ООН и «и должно рассматриваться как попытка насильственного захвата чужой территории, [которая] никогда не будет признана».

«Отказ России выполнять международные требования о прекращении боевых действий ведет страну к растущей международной изоляции. И Шольц и Байден повторили, что Путина по-прежнему призывают прекратить военные действия и полностью вывести свои вооруженные силы со всей Украины», — сказано в сообщении.

Помимо этого, президент США и канцлер Германии осудили «акты саботажа» на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». Они согласились с тем, что целенаправленные разрушения критической инфраструктуры недопустимы и повлекут за собой ответные действия, заявили в кабмине ФРГ.

Свое сообщение по итогам переговоров также опубликовал Белый дом. В нем говорится, что Вашингтон и Берлин намерены «привлечь Россию к ответственности за ее жестокие действия».

«Лидеры также обсудили последние события на мировом энергетическом рынке и важность обеспечения устойчивого и доступного энергоснабжения», — сообщили в Белом доме.