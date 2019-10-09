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Политика ,  
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Украинский депутат заявил о получении Байденом $900 тыс. за лоббизм
Депутат Верховной рады Андрей Дергач утверждает, что Байден-старший получил $900 тыс. за консультации от украинской компании, в которой работал его сын
Джо Байден (Фото: Zuma / ТАСС)

Бывший вице-президент США Джо Байден получил от украинской компании Burisma Holdings $900 тыс. за лоббистскую деятельность, заявил украинский депутат Андрей Дергач, передает «Интерфакс-Украина».

«Деньги в сумме $900 тыс. были перечислены на счет американской компании Rosemont Seneca Partners, связанной, по данным открытых источников, в том числе The New York Times, с Байденом. Назначение платежа — оплата за консультационные услуги», — сказал депутат.

На пресс-конференции в Киеве Дергач представил документы, где, по его словам, описан механизм получения Байденом-старшим средств. Нардеп заявил, что получил эти материалы от журналистов-расследователей.

Депутат не уточнил, когда конкретно произведены эти выплаты. Байден-старший был вице-президентом США с 2009 по 2017 год, его сын Хантер начал работать в Burisma в 2014-м.

Дергач утверждает также, что Burisma выплатила главе совета независимых директоров компании Алану Аптеру и независимым директорам Девону Арчену, Александру Квасьневскому и сыну бывшего вице-президента США Хантеру Байдену не менее $16,5 млн.

В 2015 году на Украине начали расследование в отношении Burisma, но в следующем году президент Петр Порошенко уволил генпрокурора Виктора Шокина, который вел дело. В январе 2018-м Байден-старший рассказал, что тогда поставил Порошенко ультиматум: либо прокурора увольняют, либо Украина не получает от США заем на $1 млрд.

Политика
«Я скажу Руди позвонить»: стенограмма разговора Трампа и Зеленского

Президент США Дональд Трамп обсудил возможность возобновления этого расследования в ходе телефонного разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об их беседе стало известно сотруднику разведки, который пожаловался начальству на попытку Трампа добиться вмешательства иностранного государства в выборы 2020 года, где противником нынешнего президента может стать Байден-старший.

В результате спикер палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о запуске процедуры импичмента действующего президента.

Автор: Константин Нагаев
Теги: Украина, Джо Байден
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