Украинский депутат заявил о получении Байденом $900 тыс. за лоббизм

Депутат Верховной рады Андрей Дергач утверждает, что Байден-старший получил $900 тыс. за консультации от украинской компании, в которой работал его сын

Джо Байден (Фото: Zuma / ТАСС)

Бывший вице-президент США Джо Байден получил от украинской компании Burisma Holdings $900 тыс. за лоббистскую деятельность, заявил украинский депутат Андрей Дергач, передает «Интерфакс-Украина».

«Деньги в сумме $900 тыс. были перечислены на счет американской компании Rosemont Seneca Partners, связанной, по данным открытых источников, в том числе The New York Times, с Байденом. Назначение платежа — оплата за консультационные услуги», — сказал депутат.

На пресс-конференции в Киеве Дергач представил документы, где, по его словам, описан механизм получения Байденом-старшим средств. Нардеп заявил, что получил эти материалы от журналистов-расследователей.

Депутат не уточнил, когда конкретно произведены эти выплаты. Байден-старший был вице-президентом США с 2009 по 2017 год, его сын Хантер начал работать в Burisma в 2014-м.

Дергач утверждает также, что Burisma выплатила главе совета независимых директоров компании Алану Аптеру и независимым директорам Девону Арчену, Александру Квасьневскому и сыну бывшего вице-президента США Хантеру Байдену не менее $16,5 млн.