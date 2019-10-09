Ереван заявил об отсутствии переговоров о разрыве договора с РЖД

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Экономика образования
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 10 октября
USD ЦБ: 65,1 (+0,23) Quote, 13:19
Курс евро на 10 октября
EUR ЦБ: 71,45 (+0,21) Quote, 13:19
Последствия стрельбы у синагоги в немецком Галле. Фоторепортаж Общество, 16:52  Пашинян показал фото с Кардашьян после крестин ее детей в Армении Общество, 16:47 Бизнес-омбудсмен предложил создать «мусорные хабы» Экономика, 16:47 «Уралкалий» назвал санкции в отношении Чемезова риском для компании Бизнес, 16:42 СМИ узнали о работе бывшего футболиста сборной России в «Монако» Спорт, 16:35 Шнуров написал стихотворение после отдыха Путина и Шойгу в тайге Общество, 16:32 Трамп назвал отправку войск на Ближний Восток худшим решением властей США Политика, 16:27 Эрдоган объявил о начале военной операции Турции в Сирии Политика, 16:26 Почему американский рынок начал бурно расти после нескольких дней падения Quote, 16:19 Минюст объяснил внесение ФБК в список иноагентов Политика, 16:16 «Ведомости» назвали «элитную часть ГРУ» из статьи NYT курсами разведки Политика, 16:07 10 самых сложных ультрамарафонов мира Стиль, 16:04 Как переделали двушку в московском доме 1960-х годов постройки Недвижимость, 16:04  В Госдуме предложили запретить в России точечную застройку Общество, 16:00
Политика ,  
0 
Ереван заявил об отсутствии переговоров о разрыве договора с РЖД
Никаких переговоров с Россией о разрыве договора об управлении железными дорогами Армении не ведется, заверил вице-премьер Мгер Григорян. Ранее о готовности расторгнуть соглашение говорили в российском Минтрансе
Мгер Григорян (Фото: Асатур Есаянц / РИА Новости)

Вопрос о расторжении соглашения с Россией об управлении железными дорогами Армении пока не обсуждается и не стоит на повестке. Об этом заявил журналистам вице-премьер Армении Мгер Григорян, сообщает ArmenPress.

«Это совершенно естественные и конструктивные отношения. Я присутствовал на вчерашнем заседании, и в повестке дня было обсуждение будущего развития железной дороги и их стратегии. На данный момент вообще не стоит вопрос о расторжении контракта», — сказал он.

Бизнес
Россия допустила разрыв договора об управлении железными дорогами Армении

Так он прокомментировал сентябрьское заявление российского Минтранса о том, что «дочка» РЖД в настоящее время прорабатывает вопрос о досрочном расторжении договора об управлении железными дорогами Армении. О готовности РЖД отказаться от обслуживания армянской железной дороги ранее говорил и замглавы Минтранса Владимир Токарев. По его словам, Армения сама «создала ситуацию», при которой оператор местных железных дорог «Южно-Кавказская железная дорога» (100-процентная «дочка» РЖД) не может «нормально работать».

Местные правоохранительные органы подозревают компанию в уклонении от уплаты налогов на $19 тыс. Обыски по этому делу в ЮКЖД проходили в августе прошлого года. В декабре в отставку отправили замминистра транспорта республики, который, как считает следствие, скрывал нарушения в ЮКЖД, выявленные в ходе проверок. В самой ЮКЖД действия правоохранителей считают «ангажированными».

Железнодорожная инфраструктура Армении находится в концессионном управлении ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога» (100-процентная «дочка» РЖД) с февраля 2008 года. Ее передали на управление РЖД на 30 лет. Всего в Армении 1321,5 км железнодорожных путей.

Автор: Анна Трунина
Теги: Армения, Россия, железная дорога
Материалы по теме
Россия допустила разрыв договора об управлении железными дорогами Армении
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter