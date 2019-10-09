Ереван заявил об отсутствии переговоров о разрыве договора с РЖД

Никаких переговоров с Россией о разрыве договора об управлении железными дорогами Армении не ведется, заверил вице-премьер Мгер Григорян. Ранее о готовности расторгнуть соглашение говорили в российском Минтрансе

Мгер Григорян (Фото: Асатур Есаянц / РИА Новости)

Вопрос о расторжении соглашения с Россией об управлении железными дорогами Армении пока не обсуждается и не стоит на повестке. Об этом заявил журналистам вице-премьер Армении Мгер Григорян, сообщает ArmenPress.

«Это совершенно естественные и конструктивные отношения. Я присутствовал на вчерашнем заседании, и в повестке дня было обсуждение будущего развития железной дороги и их стратегии. На данный момент вообще не стоит вопрос о расторжении контракта», — сказал он.

Так он прокомментировал сентябрьское заявление российского Минтранса о том, что «дочка» РЖД в настоящее время прорабатывает вопрос о досрочном расторжении договора об управлении железными дорогами Армении. О готовности РЖД отказаться от обслуживания армянской железной дороги ранее говорил и замглавы Минтранса Владимир Токарев. По его словам, Армения сама «создала ситуацию», при которой оператор местных железных дорог «Южно-Кавказская железная дорога» (100-процентная «дочка» РЖД) не может «нормально работать».

Местные правоохранительные органы подозревают компанию в уклонении от уплаты налогов на $19 тыс. Обыски по этому делу в ЮКЖД проходили в августе прошлого года. В декабре в отставку отправили замминистра транспорта республики, который, как считает следствие, скрывал нарушения в ЮКЖД, выявленные в ходе проверок. В самой ЮКЖД действия правоохранителей считают «ангажированными».