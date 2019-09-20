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Россия допустила разрыв договора об управлении железными дорогами Армении
Это связано с преследованием местной «дочки» РЖД, оператора железных дорог Армении, со стороны местных правоохранительных органов. Компанию в том числе подозревают в уклонении от уплаты налогов
РЖД RU000A0JXN05 ₽1 078,24 +0,14% Купить
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Россия прорабатывает возможность досрочного расторжения договора об управлении железными дорогами Армении. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Минтранса.

«Прорабатываются все варианты, в том числе и тот, о котором сказал замминистра», — заявили в ведомстве. В РЖД ситуацию комментировать отказались.

Ранее о готовности РЖД отказаться от обслуживания железной дороги Армении сообщил RTVI со ссылкой на замминистра транспорта Владимира Токарева. Он пояснил, что Армения «создала ситуацию», при которой «дочка» РЖД и оператор местных железных дорог «Южно-Кавказская железная дорога» (ЮКЖД) не может нормально функционировать.

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Как уточняет RTVI со ссылкой на источник, в августе 2018 года в ЮКЖД прошли обыски по подозрению в неуплате налогов на $19 тыс., после чего, в декабре, в отставку был отправлен бывший замминистра транспорта Армении, который якобы скрывал выявленные во время проверок ЮКЖД нарушения. В то же время следственный комитет Армении сообщил, что расследует деятельность ЮКЖД за десять лет и проверит эффективность инвестиций в $230 млн. В сентябре 2019 года премьер-министр страны Никол Пашинян уточнял, что проверки проводятся в интересах Армении.

В самой компании назвали подозрения правоохранительных органов «ангажированными» и в том числе отметили, что в последние годы компанию проверяли независимые аудиторы из PWC.

По данным источника RTVI, всего против ЮКЖД завели семь уголовных дел, которые были объединены в одно производство. Собеседник телеканала утверждает, что российский Минтранс пытался договориться с коллегами из Армении о закрытии дела, обещая взамен помочь с дополнительными инвестициями и провести независимую проверку ЮКЖД. В результате никаких соглашений достигнуто не было, заключил он.

В 2008 году РЖД и Армения подписали концессионный договор о передаче ЮКЖД железнодорожного транспорта республики сроком на 30 лет с возможностью продления еще на десять лет. На сайте ЮКЖД указано, что компания реализует инвестиции на $572 млн. Помимо Армении РЖД также управляет железными дорогами Монголии.

«Это очень маленькая дорога, по размеру еще меньше калининградской, но при этом в Калининграде есть и порт, и связи с другими странами: Германией, Польшей, там есть военные базы. Армения же — совсем незначительный очаг бизнеса, а основная логистика в этой стране осуществляется через автотранспорт», — пояснил РБК гендиректор Infranews Алексей Безбородов. РЖД не понесут каких-либо убытков в случае расторжения договора, добавил эксперт.

Авторы: Артём Губенко, Мария Кокорева
Теги: РЖД, Армения, соглашение
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