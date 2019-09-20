Россия допустила разрыв договора об управлении железными дорогами Армении

Это связано с преследованием местной «дочки» РЖД, оператора железных дорог Армении, со стороны местных правоохранительных органов. Компанию в том числе подозревают в уклонении от уплаты налогов

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Россия прорабатывает возможность досрочного расторжения договора об управлении железными дорогами Армении. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Минтранса.

«Прорабатываются все варианты, в том числе и тот, о котором сказал замминистра», — заявили в ведомстве. В РЖД ситуацию комментировать отказались.

Ранее о готовности РЖД отказаться от обслуживания железной дороги Армении сообщил RTVI со ссылкой на замминистра транспорта Владимира Токарева. Он пояснил, что Армения «создала ситуацию», при которой «дочка» РЖД и оператор местных железных дорог «Южно-Кавказская железная дорога» (ЮКЖД) не может нормально функционировать.

Как уточняет RTVI со ссылкой на источник, в августе 2018 года в ЮКЖД прошли обыски по подозрению в неуплате налогов на $19 тыс., после чего, в декабре, в отставку был отправлен бывший замминистра транспорта Армении, который якобы скрывал выявленные во время проверок ЮКЖД нарушения. В то же время следственный комитет Армении сообщил, что расследует деятельность ЮКЖД за десять лет и проверит эффективность инвестиций в $230 млн. В сентябре 2019 года премьер-министр страны Никол Пашинян уточнял, что проверки проводятся в интересах Армении.