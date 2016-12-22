ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 67,39 66,01 EUR Нал. 77,68 76,06 USD Бирж. 66,56 -0,04 EUR Бирж. 76,48 -0,23 USD ЦБ. 66,97 +0,34 EUR ЦБ. 76,99 +0,33 EUR/USD 1,15 -0,00 BTC/USD Бирж. 6664,20 +73,60 IMOEX 2454,28 +0,14% RTSI 1158,25 -0,09% Brent 83,60 -1,31% DJIA 26495,26 +0,18% Nasdaq 7736,28 -0,64%
Производитель «Градов» разработает боевого робота с реактивными снарядами
Лента новостей
Появилось видео обрушения виадука над Транссибом в Приамурье 08:04, Общество Производитель «Градов» разработает боевого робота с реактивными снарядами 08:00, Политика На Украине произошел взрыв на военном складе 07:23, Общество В Приамурье мост обрушился на пути Транссиба 07:20, Общество Патриот, аппаратчик и настоящий казак: кто такой новый глава Петербурга 07:00, Политика В Индонезии произошло еще одно землетрясение магнитудой 5,2 06:42, Общество МВФ улучшил прогноз по росту ВВП России 06:42, Экономика Доступный стейк: как научиться разбираться в качестве мяса 06:37, РБК и Мираторг СМИ узнали о просьбе штаба Трампа к фирме из Израиля повлиять на соцсети 05:56, Политика Медведев одобрил соглашение о создании военного представительства в ЦАР 05:13, Политика СМИ узнали о жалобах в столичном правительстве на дефекты российского ПО 04:49, Политика Спорткомиссия в США не исключила наказание Макгрегору за драку после боя 04:07, Общество В правительстве назвали срок перевода россиян на электронные паспорта 03:51, Общество Медведев пообещал не игнорировать глобальный рынок 03:02, Экономика «Краснодар» прокомментировал сообщение об участии Мамаева в драке 02:26, Общество Google+ решили закрыть из-за низкой популярности и утечек 02:13, Технологии и медиа Надежность или доходность: выбираем что-то одно или есть золотая середина 02:08, РБК и Сбербанк Генпрокурор Болгарии прокомментировал убийство тележурналистки Мариновой 02:07, Общество Медведев назвал недопустимым рост ВВП при наращивании «пирамиды долгов» 01:33, Экономика Трампа обеспокоило исчезновение саудовского журналиста в Стамбуле 01:30, Политика Евкуров призвал участников митингов «не создавать для республики проблем» 01:30, Общество Медведев сравнил изменения при цифровизации с крушением Советского Союза 01:00, Политика Скотленд-Ярд прокомментировал данные о личности «отравителя» Скрипалей 00:33, Политика Жена Мамаева прокомментировала драку мужа с чиновниками в Москве 00:03, Общество Хедж-фонды сократили ставки на падение рубля на 97% 00:00, Экономика В преддверии IPO девелопера «Самолет» оценили почти в 82 млрд руб. 00:00, Бизнес Политологи назвали глав регионов с низкими шансами переизбраться 00:00, Политика Посольство России сообщило о молчании Лондона об обвинениях в кибератаках 08 окт, 23:47, Политика
Производитель «Градов» разработает боевого робота с реактивными снарядами
Политика, 08:00
0
Производитель «Градов» разработает боевого робота с реактивными снарядами
Гендиректор «Техмаша» — производителя реактивных систем «Град», «Торнадо» и «Солнцепек» — рассказал РБК о работах над новой техникой, среди которой роботизированные машины
Владимир Лепин (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Концерн «Техмаш» (входит в «Ростех») начал конструкторские работы по проекту роботизированной реактивной системы залпового огня (РСЗО), рассказал РБК гендиректор холдинга Владимир Лепин.

«Мы закончили опытно-конструкторскую работу по «Торнадо-С». У Минобороны уже есть предзаказ. О характеристиках мы расскажем обязательно, как только получим разрешительные документы. Они удивят ваше воображение. Кроме того, «Техмашем» уже разрабатываются роботизированные РСЗО. Идут конструкторские работы, позже будут испытания», — сказал Лепин, отвечая на вопрос РБК о новых разработках.

Ранее РБК писал, что разработка малокалиберной реактивной системы залпового огня с элементами роботизации будет стоить «Техмашу» не менее 100 млн руб. Тогда замгендиректора концерна Александр Кочкин говорил, что разработка начнется после того, как Минобороны сформирует техническое задание. По его словам, первый образец будет готов примерно через четыре года.

«Техмаш» рассказал о стоимости и сроках разработки роботизированной РСЗО
Политика

Глава «Техмаша» также напомнил, что концерн готов к серийному производству и экспорту новой РСЗО — «Торнадо-Г» калибра 122 мм. «Интерес к этой машине очень большой. Начались достаточно интенсивные переговоры, о которых мы в ближайшее время объявим. Не исключаю, что эти машины могут приобрести наши традиционные партнеры — страны Ближнего Востока», — уточнил Лепин.

По его словам, «Торнадо-Г» — это не просто модернизация предыдущей версии машины, а принципиально новая РСЗО с автоматической системой управления и наведения огня. «Оператор управляет всем процессом прямо из кабины. Если сравнивать с нашим первенцем — «Градом», то «Торнадо-Г» эффективнее в шесть—десять раз», — добавил Лепин.

Для «Торнадо-Г» «Техмаш» создал три вида новых реактивных снарядов, которые используются в зависимости от требований боевой обстановки: поражение легкой бронированной техники, зданий или живой силы противника.

Производитель «Градов» вложит 2 млрд руб. в выпуск холодильников
Политика

Доля России на зарубежных рынках в сегменте РСЗО составляет примерно 28%. «Наши системы «Град» и «Смерч» участвовали во многих вооруженных конфликтах и зарекомендовали себя как простое в обращении и одновременно очень эффективное оружие. На них сохраняется традиционно высокий спрос за рубежом. Кроме того, наблюдается повышенный интерес к не имеющим аналога тяжелым огнеметным системам ТОС-1А «Солнцепек». Интерес к отечественным РСЗО проявляют во многих странах мира, в том числе на Ближнем Востоке», — рассказал Лепин.

Автор: Инна Сидоркова.
Теги: боевые роботы , артиллерийская установка
Главное
В правительстве назвали срок перевода россиян на электронные паспорта Общество
Материалы по теме
В «Техмаше» сообщили о разработке нового артиллерийского снаряда Политика
В «Техмаше» рассказали о возможностях авиабомбы «Дрель» Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter