Производитель «Градов» разработает боевого робота с реактивными снарядами

Гендиректор «Техмаша» — производителя реактивных систем «Град», «Торнадо» и «Солнцепек» — рассказал РБК о работах над новой техникой, среди которой роботизированные машины

Владимир Лепин (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Концерн «Техмаш» (входит в «Ростех») начал конструкторские работы по проекту роботизированной реактивной системы залпового огня (РСЗО), рассказал РБК гендиректор холдинга Владимир Лепин.

«Мы закончили опытно-конструкторскую работу по «Торнадо-С». У Минобороны уже есть предзаказ. О характеристиках мы расскажем обязательно, как только получим разрешительные документы. Они удивят ваше воображение. Кроме того, «Техмашем» уже разрабатываются роботизированные РСЗО. Идут конструкторские работы, позже будут испытания», — сказал Лепин, отвечая на вопрос РБК о новых разработках.

Ранее РБК писал, что разработка малокалиберной реактивной системы залпового огня с элементами роботизации будет стоить «Техмашу» не менее 100 млн руб. Тогда замгендиректора концерна Александр Кочкин говорил, что разработка начнется после того, как Минобороны сформирует техническое задание. По его словам, первый образец будет готов примерно через четыре года.

Глава «Техмаша» также напомнил, что концерн готов к серийному производству и экспорту новой РСЗО — «Торнадо-Г» калибра 122 мм. «Интерес к этой машине очень большой. Начались достаточно интенсивные переговоры, о которых мы в ближайшее время объявим. Не исключаю, что эти машины могут приобрести наши традиционные партнеры — страны Ближнего Востока», — уточнил Лепин.

По его словам, «Торнадо-Г» — это не просто модернизация предыдущей версии машины, а принципиально новая РСЗО с автоматической системой управления и наведения огня. «Оператор управляет всем процессом прямо из кабины. Если сравнивать с нашим первенцем — «Градом», то «Торнадо-Г» эффективнее в шесть—десять раз», — добавил Лепин.

Для «Торнадо-Г» «Техмаш» создал три вида новых реактивных снарядов, которые используются в зависимости от требований боевой обстановки: поражение легкой бронированной техники, зданий или живой силы противника.

Доля России на зарубежных рынках в сегменте РСЗО составляет примерно 28%. «Наши системы «Град» и «Смерч» участвовали во многих вооруженных конфликтах и зарекомендовали себя как простое в обращении и одновременно очень эффективное оружие. На них сохраняется традиционно высокий спрос за рубежом. Кроме того, наблюдается повышенный интерес к не имеющим аналога тяжелым огнеметным системам ТОС-1А «Солнцепек». Интерес к отечественным РСЗО проявляют во многих странах мира, в том числе на Ближнем Востоке», — рассказал Лепин.